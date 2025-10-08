Российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Нежине и Прилуках, что на Черниговщине. Из-за этого ситуация с энергоснабжением в регионе остается сложной.

Об этом рассказал советник начальника Черниговской ОВА Андрей Подорван в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

Какие последствия ударов по Черниговщине?

Российские войска ударили по нефтебазе в Прилуках, сейчас ситуация под контролем. В то же время Андрей Подорван отметил, что других деталей по атаке он не будет раскрывать.

В Прилуках целью был только этот объект (нефтебаза, – 24 Канал). Но в городе накануне также был поражен энергообъект и в самих Прилуках были аварийные отключения, которые добавились к тем графикам почасовых отключений, которые уже действуют,

– пояснил советник начальника ОВА.

Также этой ночью был удар по энергообъекту в Нежине, из-за чего в городе был аварийно отключен один из районов.

По словам Андрея Подорвана, были также поражены объекты "Укрзализныци", что повлекло проблемы с пассажирским сообщением. В то же время, отметил он, представители "Укрзализныци" совместно с Черниговской.

Чиновник добавил, что ситуация с энергоснабжением в Черниговской области остается сложной: действуют графики почасовых отключений, а иногда к ним добавляются и аварийные, как это произошло в Нежине.

В то же время в некоторых общинах и городах энергетики сокращают эти графики – включают электроэнергию раньше или вообще не применяют отключения, если ситуация позволяет.

По словам Подорвана, продолжительность отключений может достигать 5 – 7 часов и более, если аварийные обесточивания накладываются на плановые. Однако энергетики стараются оперативно переподключать потребителей, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Как россияне изменили тактику ударов?