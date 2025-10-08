Є багато непублічної інформації, – в ОВА розповіли нові деталі про удар по Прилуках та Ніжині
- Російські війська атакували нафтобазу в Прилуках та енергооб'єкти в Ніжині, що спричинило аварійні відключення електроенергії та проблеми з пасажирським сполученням.
- Ситуація з енергопостачанням у Чернігівській області залишається складною, діють графіки погодинних та аварійних відключень.
Російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури в Ніжині та Прилуках, що на Чернігівщині. Через це ситуація з енергопостачанням в регіоні залишається складною.
Про це розповів радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.
Які наслідки ударів по Чернігівщині?
Російські війська вдарили по нафтобазі у Прилуках, наразі ситуація під контролем. Водночас Андрій Подорван зазначив, що інших деталей щодо атаки він не розкриватиме.
В Прилуках ціллю був тільки цей об'єкт (нафтобаза, – 24 Канал). Але в місті напередодні також було уражено енергооб'єкт і в самих Прилуках були аварійні відключення, які додалися до тих графіків погодинних відключень, які вже діють,
– пояснив радник начальника ОВА.
Також цієї ночі був удар по енергооб'єкту в Ніжині, через що в місті було аварійно відключено один з районів.
За словами Андрія Подорвана, було також уражено об'єкти Укрзалізниці, що спричинило проблеми з пасажирським сполученням. Водночас, зазначив він, представники Укрзалізниці спільно з Чернігівською.
Посадовець додав, що ситуація з енергопостачанням у Чернігівській області залишається складною: діють графіки погодинних відключень, а подекуди до них додаються й аварійні, як це сталося в Ніжині.
Водночас у деяких громадах та містах енергетики скорочують ці графіки – вмикають електроенергію раніше або взагалі не застосовують відключення, якщо ситуація дозволяє.
За словами Подорвана, тривалість відключень може сягати 5 – 7 годин і більше, якщо аварійні знеструмлення накладаються на планові. Проте енергетики намагаються оперативно перепідключати споживачів, аби якомога швидше відновити електропостачання.
Як росіяни змінили тактику ударів?
Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко розповів, що росіяни зосередилися на масованих атаках не української енергосистеми в цілому, а намагаються зруйнувати її елементи в окремих регіонах.
За його словами, на більшості підстанцій системи передачі в Україні вже зведені захисні споруди. Вони довели свою ефективність вже десятки разів, коли після ворожих атак обладнання лишалось цілим.