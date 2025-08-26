Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает уклоняться от переговоров, а изменить ситуацию можно только сильными санкциями. Он поблагодарил украинских военных за эффективность ударов по России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

Как Зеленский отреагировал на удары по России?

Президент Владимир Зеленский вечером 26 августа опубликовал очередное видеообращение, где он подвел итоги за день. Лидер государства отметил, что Россия готовится и в дальнейшем уклоняться от переговоров, и решить эту проблему можно только через давление.

Это можно изменить только сильными санкциями, сильными тарифами – настоящим давлением. Делаем и наши шаги, которые могут повлиять,

– сказал гарант Украины.

Президент Зеленский поблагодарил украинских воинов за меткость ударов дронами и ракетами. В результате, эти попадания существенно влияют на российскую логистику и топливную инфраструктуру.

Сегодня, по словам лидера страны, состоялись военные доклады, участие в которых принял глава СБУ Василий Малюк.

Украинские активные операции, защитные наши операции – мы будем все это продолжать, других вариантов враг не оставляет,

– добавил Зеленский.

Какие результаты последних атак на Россию?