Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує ухилятися від перемовин, а змінити ситуацію можна лише сильними санкціями. Він подякував українським військовим за ефективність ударів по Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

Дивіться також Перемовини про кінець Другої світової йшли 2 роки: нардепка оцінила мирний процес щодо України

Як Зеленський відреагував на удари по Росії?

Президент Володимир Зеленський увечері 26 серпня опублікував чергове відеозвернення, де він підбив підсумки за день. Лідер держави наголосив, що Росія готується і надалі ухилятися від перемовин, і розв'язати цю проблему можна лише через тиск.

Це можна змінити тільки сильними санкціями, сильними тарифами – справжнім тиском. Робимо й наші кроки, які можуть вплинути,

– сказав гарант України.

Президент Зеленський подякував українським воїнам за влучність ударів дронами та ракетами. В результаті, ці влучання суттєво впливають на російську логістику та паливну інфраструктуру.

Сьогодні, за словами лідера країни, відбулися військові доповіді, участь у яких взяв голова СБУ Василь Малюк.

Українські активні операції, захисні наші операції – ми будемо все це продовжувати, інших варіантів ворог не залишає,

– додав Зеленський.

Які результати останніх атак на Росію?