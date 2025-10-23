Зеленский ответил, била ли Украина американским дальнобойным оружием по России

22 октября в WSJ появилась статья о якобы снятии Штатами ограничений на удары по России, что впоследствии опроверг Трамп. На это также отреагировал президент Зеленский.

Он отметил, что Украина никогда не била по России американским оружием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общение президента с журналистами.

Куда Украина целилась американским оружием?

Владимир Зеленский уточнил, где именно Украина применяла американское оружие. И эти удары отнюдь не приходились на объекты вглубь страны-агрессора.

К тому же Украина имеет четкое использование дальнобойного оружия собственного производства – от 150 до 3000 тысяч километров.

Я не знаю, кто что пишет. Мы никогда не использовали дальнобойно по очень важным целям на территории России американское оружие. Это важно. Мы использовали разное оружие, у которого есть неплохие дальнобойные возможности, но это было сугубо на территории боевых действий или для подготовки к выходам на боевые задачи,

– отметил президент.

Речь идет о временно оккупированных территориях, в том числе – о Крыме.

