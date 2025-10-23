Зеленський відповів, чи била Україна американською далекобійною зброєю по Росії

22 жовтня у WSJ з'явилася стаття про нібито зняття Штатами обмежень на удари по Росії, що згодом спростував Трамп. На це також відреагував президент Зеленський.

Він наголосив, що Україна ніколи не била по Росії американською зброєю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спілкування президента з журналістами.

Куди Україна цілилася американською зброєю?

Володимир Зеленський уточнив, де саме Україна застосовувала американську зброю. І ці удари аж ніяк не припадали на об'єкти вглиб країни-агресорки.

До того ж Україна має чітке використання далекобійної зброї власного виробництва – від 150 до 3000 тисяч кілометрів.

Я не знаю, хто що пише. Ми ніколи не використовували далекобійно по дуже важливих цілях на території Росії американську зброю. Це важливо. Ми використовували різну зброю, у якої є непогані далекобійні можливості, але це було суто на території бойових дій або для підготовки до виходів на бойові завдання,

– зазначив президент.

Йдеться про тимчасово окуповані території, у тому числі – про Крим.

Зеленський натякнув на можливість передачі Tomahawk