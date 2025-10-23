Зеленський відповів, чи била Україна американською далекобійною зброєю по Росії
- Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не використовувала американську зброю для ударів по території Росії.
- Україна застосовує далекобійну зброю власного виробництва, а удари американською здійснюються в зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
22 жовтня у WSJ з'явилася стаття про нібито зняття Штатами обмежень на удари по Росії, що згодом спростував Трамп. На це також відреагував президент Зеленський.
Він наголосив, що Україна ніколи не била по Росії американською зброєю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спілкування президента з журналістами.
Куди Україна цілилася американською зброєю?
Володимир Зеленський уточнив, де саме Україна застосовувала американську зброю. І ці удари аж ніяк не припадали на об'єкти вглиб країни-агресорки.
До того ж Україна має чітке використання далекобійної зброї власного виробництва – від 150 до 3000 тисяч кілометрів.
Я не знаю, хто що пише. Ми ніколи не використовували далекобійно по дуже важливих цілях на території Росії американську зброю. Це важливо. Ми використовували різну зброю, у якої є непогані далекобійні можливості, але це було суто на території бойових дій або для підготовки до виходів на бойові завдання,
– зазначив президент.
Йдеться про тимчасово окуповані території, у тому числі – про Крим.
Зеленський натякнув на можливість передачі Tomahawk
Володимир Зеленський перед самітом Європейської ради в Брюсселі натякнув на можливість передачі далекобійних ракет Tomahawk Україні, порівнюючи це з процесом ухвалення санкцій та енергетичних рішень.
Опісля він ще раз підняв цю тему, зазначивши, що "можливо, завтра в нас будуть "Томогавки", я не знаю".
А в ефірі 24 Каналу радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що переговори зі США щодо цього питання продовжуються.