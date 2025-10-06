В России регулярно фиксируют пожары после украинских дипстрайков, которые поражают топливные склады, заводы и военные объекты. Атаки приводят к логистическим перебоям в поставках топлива и локальным отключениям электроэнергии.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала объяснил, что украинские беспилотники находят лазейки в российской противовоздушной обороне. Он отметил, что модернизированные дроны с большой дальностью и адаптацией к ночным атакам позволяют поражать удаленные цели.

Почему российская оборона не справляется?

Украина начала целенаправленно атаковать системы противовоздушной обороны еще в 2022 году, сначала сосредоточившись на радиолокационных станциях и пусковых установках. В результате этих действий у россиян возник дефицит средств ПВО, которые теперь перебрасывают на приоритетные направления. Из-за этого часть стратегических объектов в глубине страны осталась уязвимой для ударов.

Мы целенаправленно охотились за системами противовоздушной обороны. Поэтому у россиян сейчас большой дефицит, потому что они не готовились к тому, что Украина будет производить дальнобойные средства, которые будут бить по их территории,

– объяснил Жмайло.

Из-за переброски комплексов для прикрытия ключевых символов оккупации, в частности Крымского моста, защита других регионов ослабла. На кадрах прилетов часто видно, что ПВО не срабатывает или реагирует только стрелковым оружием. Это создает окна поражения, которые используют беспилотники.

Как удары влияют на производство и логистику в России?

Ударная кампания целится не только по инфраструктуре поставок топлива, но и по узкопрофильным предприятиям, которые обеспечивают составляющие для боеприпасов и электронику. Повреждение таких звеньев приводит к перебоям в поставках комплектующих и затрудняет восстановление производства в условиях санкций. Уже фиксируют дефицит топлива и временное закрытие большого количества автозаправок.

Мы спускаемся на макроуровень и выбиваем узкопрофильные предприятия – те, производящие электронику или составляющие вещества, необходимые для изготовления взрывчатки,

– сказал Жмайло.

Эффект от ударов накапливается: после каждого попадания россиянам нужно больше времени на ремонт и поиск новых поставщиков. Это отражается в задержках в производстве боеприпасов и поставках топлива, заметных даже в тыловых регионах.

