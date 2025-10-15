Владимир Зеленский 15 октября заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Генерал рассказал президенту Украины детали российского плана по дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в его телеграм-канале.

Что доложил Зеленскому глава СВР?

Владимир Зеленский отметил, что санкции мира действительно ограничивают российскую способность продолжать и расширять войну против Украины. Поэтому чем сильнее будет санкционное давление, тем быстрее можно будет гарантировать надежную безопасность и для нашей страны, и для партнеров.

Это четко подтверждается закрытыми данными, которые были получены нашей разведкой. Есть также множество открытых данных, в частности о состоянии российской промышленности, финансов, региональных бюджетов, которые в целом подтверждают правильность курса на дальнейшее давление на Россию. Система Путина не выдержит противостояния, в которое он завел Россию. Определили сегодня ключевые направления дальнейшего нашего давления. Поручил работать с соответствующими странами,

– сказал президент.

Он также отметил, что накануне его визита в Вашингтон и контактов с европейскими лидерами обсудил с Олегом Иващенко ключевые источники поставок в Россию критических компонентов и оборудования для производства оружия.

"Мы в Украине четко понимаем, какая поставка имеет наибольшее значение для Москвы, и каждая такая схема должна быть перекрыта. У наших партнеров для этого есть все возможности", – отметил украинский лидер.

Отдельно Владимир Зеленский сказал, что председатель Службы внешней разведки доложил ему о российском плане дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси.

На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать,

– резюмировал президент.

Кстати, недавно Александр Лукашенко приказал перевести белорусскую армию в состояние боевой готовности. Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в эфире 24 Канала заявил, что Украина должна реагировать на такие действия, а наши войска, которые прикрывают северную границу, также следует удерживать в состоянии готовности, даже без прямых признаков наступления.

Есть ли угроза наступления на Украину со стороны Беларуси?