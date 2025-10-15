Володимир Зеленський 15 жовтня заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Генерал розповів президенту України деталі російського плану щодо подальшої військової експлуатації території Білорусі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у його телеграм-каналі.

До теми Білорусь хоче "великої угоди" з США, а Україна "не має становити загроз": нові заяви Лукашенка

Що доповів Зеленському голова СЗР?

Володимир Зеленський зазначив, що санкції світу дійсно обмежують російську здатність продовжувати й розширювати війну проти України. Тож чим сильніший буде санкційний тиск, тим швидше можна буде гарантувати надійну безпеку і для нашої країни, і для партнерів.

Це чітко підтверджується закритими даними, які були здобуті нашою розвідкою. Є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на Росію. Система Путіна не витримає протистояння, у яке він завів Росію. Визначили сьогодні ключові напрями подальшого нашого тиску. Доручив працювати з відповідними країнами,

– сказав президент.

Він також наголосив, що напередодні його візиту у Вашингтон і контактів з європейськими лідерами обговорив з Олегом Іващенком ключові джерела постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї.

"Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості", – зауважив український лідер.

Окремо Володимир Зеленський сказав, що голова Служби зовнішньої розвідки доповів йому щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі.

На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати,

– резюмував президент.

До речі, нещодавно Олександр Лукашенко наказав перевести білоруську армію у стан бойової готовності. Секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко в етері 24 Каналу заявив, що Україна має реагувати на такі дії, а наші війська, які прикривають північний кордон, також слід утримувати в стані готовності, навіть без прямих ознак наступу.

Чи є загроза наступу на Україну з боку Білорусі?