Путин занервничал: как диктатор выразил свой страх в заявлениях о войне

В последнее время российский диктатор Владимир Путин начал озвучивать угрожающие заявления об эскалации войны, в частности с Европой. Однако такие сообщения лишь выражают его страх.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Путин мог напугаться переговорного процесса с США. В Кремле паникуют из-за диалога Вашингтона с Киевом.

Как Путин выразил свой страх в заявлениях о войне?

По мнению политолога, заявления российского диктатора не свидетельствуют о его смелости воевать и захватывать территории, а наоборот – Путин нервничает. Вероятно, именно из-за того, что переговорный процесс с США происходит гораздо быстрее и качественнее, чем он ожидал.

Мы конструктивно работаем с американцами и Путин испугался, что таким образом мы сформируем документ, от которого России будет трудно отказаться. Или же, если она откажется, то в США будет возникать все больше вопросов относительно того, кто виноват в том, что война не заканчивается,

– подчеркнул он.

Ретерович объяснил, что из-за этого Путин поднимает ставки и пытается показать, что "не все так однозначно и есть много вопросов, которые надо решить". С одной стороны, российский диктатор напуган, с другой – у него действительно психологические проблемы и эйфория.

"Путин думает, что "схватил Бога за бороду" и может и дальше делать то, что делает. Он надеется, что США будут просто вести переговоры и меньше помогать Украине или давить на нее. Поэтому его понесло", – подытожил политолог.

Интересно! В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин, якобы, открыт к миру и готов к серьезным шагам, но он выступает против временных пауз и хитростей в переговорном процессе. Между тем США, по его словам, не информируют Россию в режиме реального времени о ходе переговоров.

Последние угрожающие заявления Путина: