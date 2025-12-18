Путін занервував: як диктатор виказав свій страх у заявах про війну
- Володимир Путін робить погрозливі заяви щодо ескалації війни через його нервовість та швидкість переговорів США.
- Політолог Ігор Рейтерович вважає, що Путін піднімає ставки, намагаючись показати, що ситуація складніша, ніж здається, через страх перед впливом Вашингтону.
Останнім часом російський диктатор Володимир Путін почав озвучувати погрозливі заяви щодо ескалаціх війни, зокрема з Європою. Однак такі повідомлення лише виказують його страх.
Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Путін міг налякатись переговорного процесу з США. В Кремлі панікують через діалог Вашингтону з Києвом.
Дивіться також "Війна закінчилася б вже завтра": хто зриває мирні переговори та як цьому сприяє Трамп
Як Путін виказав свій страх у заявах про війну?
На думку політолога, заяви російського диктатора не свідчать про його сміливість воювати та захоплювати території, а навпаки – Путін нервує. Ймовірно, саме через те, що переговорний процес з США відбувається набагато швидше та якісніше, ніж він очікував.
Ми конструктивно працюємо з американцями і Путін злякався, що в такий спосіб ми сформуємо документ, від якого Росії буде важко відмовитись. Або ж, якщо вона відмовиться, то в США буде виникати все більше питань щодо того, хто винний у тому, що війна не закінчується,
– наголосив він.
Ретерович пояснив, що через це Путін піднімає ставки та намагається показати, що "не все так однозначно і є багато питань, які треба розв'язати". З одного боку, російський диктатор наляканий, з іншого – у нього справді психологічні проблеми та ейфорія.
"Путін думає, що "схопив Бога за бороду" і може й надалі робити те, що робить. Він сподівається, що США будуть просто вести перемовини і менше допомагати Україні або й тиснути на неї. Тому його понесло", – підсумував політолог.
Цікаво! Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путін, нібито, відкритий до миру та готовий до серйозних кроків, але він виступає проти тимчасових пауз і хитрощів у переговорному процесі. Тим часом США, за його словами, не інформують Росію у режимі реального часу про хід переговорів.
Останні погрозливі заяви Путіна:
- Нещодавно Путін заявив, що Росія нібито здатна збільшити темпи наступу на стратегічно важливих напрямках, а "цілі "СВО", безумовно, будуть виконані".
- Крім того, за словами диктатора, "якщо протиборча країна та їхні закордонні покровителі від розмови по суті відмовляться, Росія доб'ється звільнення своїх історичних земель військовим шляхом".
- Путін також заявив, що ядерний щит Росії сучасніший за ядерні сили будь-якої іншої держави, а російська армія – розвивається.