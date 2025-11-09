Кремль теряет миллиарды: как санкции США и атаки на НПЗ бьют по военному бюджету России

Украина начала бить по кошельку России, нанося удары по ее нефтеперерабатывающим заводам. В это время Соединенные Штаты вводят новые санкции против российских энергетических компаний, что уже ощутимо влияет на рынок.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала объяснил, что Россия до сих пор воюет благодаря собственным ресурсам. Он отметил, что любой удар по нефтяной инфраструктуре уменьшает доходы кремля и лишает его возможности финансировать войну.

Смотрите также Зависит от температуры: экономист оценил готовность украинской энергетики к зиме

Как удары по нефтепереработке бьют по экономике России?

Россия держится преимущественно на собственных финансовых ресурсах. Именно поэтому атаки на объекты, обеспечивающие ее экспорт нефти и газа, имеют не только военное, но и экономическое значение.

Россия сегодня воюет за счет собственных внутренних источников. Чем мощнее удары по ее энергетической инфраструктуре, тем меньше у нее средств на войну,

– отметил Пендзин.

Удары сосредотачиваются на нефтеперерабатывающих заводах, терминалах и логистических узлах экспорта. Повреждение этих мощностей срывает поставки и усложняет операции трейдеров и переработчиков. В сочетании с санкциями это сбивает ритм работы российского нефтяного сектора.

Санкции США бьют по российским нефтеперерабатывающим компаниям

Соединенные Штаты объявили санкции против двух крупных нефтеперерабатывающих компаний России. Хотя ограничения вступят в силу только в конце ноября, рынок отреагировал на них мгновенно – трейдеры и правительства начали искать пути адаптации.

Эти санкции являются одними из самых мощных за последние два года, и их влияние будет ощутимым,

– сказал Пендзин.

В частности, Венгрия просила об отсрочке ограничений, чтобы найти альтернативу российской нефти, а компания "Лукойл" начала продавать активы в Европе. Такие шаги свидетельствуют, что даже анонс санкций способен менять поведение рынка.

Как реагируют партнеры России на санкции?

После объявления новых ограничений ситуация на энергетических рынках резко изменилась. Некоторые страны, которые ранее активно покупали российские энергоносители, начали сокращать объемы импорта. Турция заявила об отказе от закупок нефти, а Китай и Индия заметно уменьшили свои заказы.

Даже объявление санкций вызывает реакцию – рынки начинают перестраиваться еще до того, как ограничения начинают действовать,

– заметил Пендзин.

Снижение спроса со стороны крупных потребителей создает для России дополнительные проблемы. Страна уже сталкивается с трудностями при экспорте: часть нефти накапливается в танкерах, потому что нет покупателей. Это, по словам экономиста, свидетельствует о реальном эффекте санкционной политики.

Что известно о новых санкциях против России?