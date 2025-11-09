Кремль втрачає мільярди: як санкції США й атаки на НПЗ б'ють по воєнному бюджету Росії

Україна почала бити по гаманцю Росії, завдаючи ударів по її нафтопереробних заводах. У цей час Сполучені Штати запроваджують нові санкції проти російських енергетичних компаній, що вже відчутно впливає на ринок.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу пояснив, що Росія досі воює завдяки власним ресурсам. Він зауважив, що будь-який удар по нафтовій інфраструктурі зменшує прибутки кремля і позбавляє його можливості фінансувати війну.

Як удари по нафтопереробці б'ють по економіці Росії?

Росія тримається переважно на власних фінансових ресурсах. Саме тому атаки на об'єкти, що забезпечують її експорт нафти й газу, мають не лише військове, а й економічне значення.

Росія сьогодні воює за рахунок власних внутрішніх джерел. Чим потужніші удари по її енергетичній інфраструктурі, тим менше в неї коштів на війну,

– зазначив Пендзин.

Удари зосереджуються на нафтопереробних заводах, терміналах і логістичних вузлах експорту. Пошкодження цих потужностей зриває постачання та ускладнює операції трейдерів і переробників. У поєднанні із санкціями це збиває ритм роботи російського нафтового сектору.

Санкції США б'ють по російських нафтопереробних компаніях

Сполучені Штати оголосили санкції проти двох великих нафтопереробних компаній Росії. Хоча обмеження набудуть чинності лише наприкінці листопада, ринок відреагував на них миттєво – трейдери й уряди почали шукати шляхи адаптації.

Ці санкції є одними з найпотужніших за останні два роки, і їхній вплив буде відчутним,

– сказав Пендзин.

Зокрема, Угорщина просила про відтермінування обмежень, аби знайти альтернативу російській нафті, а компанія "Лукойл" почала продавати активи в Європі. Такі кроки свідчать, що навіть анонс санкцій здатен змінювати поведінку ринку.

Як реагують партнери Росії на санкції?

Після оголошення нових обмежень ситуація на енергетичних ринках різко змінилася. Деякі країни, які раніше активно купували російські енергоносії, почали скорочувати обсяги імпорту. Туреччина заявила про відмову від закупівель нафти, а Китай та Індія помітно зменшили свої замовлення.

Навіть оголошення санкцій викликає реакцію – ринки починають перебудовуватися ще до того, як обмеження починають діяти,

– зауважив Пендзин.

Зниження попиту з боку великих споживачів створює для Росії додаткові проблеми. Країна вже стикається з труднощами під час експорту: частина нафти накопичується в танкерах, бо немає покупців. Це, за словами економіста, свідчить про реальний ефект санкційної політики.

Що відомо про нові санкції проти Росії?