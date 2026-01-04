Эксперт назвал новую интересную тенденцию, которая появилась в мире в 2025 году

В 2025 году мировые союзы стали менее предсказуемыми, а влияние на события все чаще оказывают не только государства. Рядом с правительствами появляются игроки, которые могут напрямую влиять на войну и безопасность.

Профессор по международной безопасности Национального университета обороны США Питер Ельцов в эфире 24 Канала объяснил, что это новая заметная тенденция года. Он отметил, что Украине стоит строить сеть партнерств, которая не зависит от одного формата.

Почему на политику влияют не только государства?

В 2025 году на международную политику все больше влияли не только правительства. Появляются игроки, которые действуют почти как отдельные государства, потому что имеют деньги, технологии и собственную инфраструктуру. В качестве примера Питер Ельцов назвал Илона Маска.

Илон Маск выглядит как государство в государстве,

– отметил профессор.

Он объяснил, что один человек или корпорация при желании может поддержать одну из сторон в войне или влиять на решения государств. Ельцов напомнил, что Маск был привлечен через спутниковый интернет Starlink в войне России против Украины, и это показало масштаб частного влияния. В результате мир все больше напоминает систему, где центр силы не всегда в столицах.

Создается впечатление, что возвращается новый "средневековый" мир,

– пояснил Ельцов.

Наряду с государствами будут действовать крупные корпорации и отдельные лица, иногда сильнее стран. Поэтому союзы могут складываться быстрее и гибче, но предсказуемости станет меньше.

Какие союзы в Европе могут усилиться вокруг Украины?

Ельцов объяснил, что в Европе будет усиливаться роль партнерств, которые держатся не только на больших форматах. Часть стран не откажется от Украины, поэтому двусторонние связи могут стать еще крепче. Он отдельно упомянул Польшу, страны Балтии и Скандинавию.

Возможно, будет больше двусторонних отношений между Польшей и Украиной, странами Балтии и Украиной, скандинавскими странами и Украиной,

– сказал профессор.

В то же время он предостерег, что Европа может разделиться из-за политических изменений в крупных странах. Он обратил внимание на Францию, где нынешняя поддержка может зависеть от результатов выборов в 2027 году. Германия, по его словам, сейчас выглядит более стабильной на несколько лет вперед.

Если правые победят во Франции, это может все изменить, и поддержка может остановиться,

– отметил Ельцов.

В такой ситуации, по его словам, в Европе могут складываться союзы даже за пределами НАТО. Поэтому Украине важно иметь несколько опор и не держаться только за один механизм поддержки.

На какие партнерства Украине стоит делать ставку вне Европы?

Параллельно с европейскими союзами Украине важно расширять круг партнеров и за пределами континента. Он вспомнил Канаду, где есть большая и давняя украинская община, а поддержка Украины имеет долгую традицию. По его мнению, с такими странами нужно работать системно, чтобы связи оставались крепкими независимо от политических изменений в Европе.

Канада не откажется, она будет помогать Украине,

– сказал профессор.

Он также отметил, что Украине стоит внимательнее присмотреться к возможным отношениям с Южной Кореей и Японией. По его словам, у этих государств нет хороших отношений с Россией, а Япония до сих пор не имеет с Москвой мирного договора. Именно это открывает возможности для сближения и для более практического сотрудничества.

Я бы старался внимательнее рассмотреть потенциальные отношения с Южной Кореей и Японией,

– отметил Ельцов.

Украинские дипломаты уже тесно работают с этими странами, а со временем связи могут стать еще ближе. Такие партнерства помогут Украине иметь более широкую сеть поддержки, даже когда мировые союзы становятся менее предсказуемыми.

