У Европы есть единственная гарантия безопасности и это не США

У каждого большого дела должен быть большой лидер.

Трамп стал игроком в команде Путина

В своей предыдущей колонке-рекомендации "Как "взрослые" в Белом доме могут выиграть в Четвертой мировой войне" я предупреждал белодомовских взрослых, что в борьбе за то, что очень условно можно назвать "душой" Дональда Трампа их может опередить профессиональный вербовщик и манипулятор. Об этом заявил Андрей Пионтковский, информирует 24 Канал.

Я опоздал. Владимир Путин начал свою ССО ("специальную сосательную операцию") 23 января, когда неожиданно накричал на Зарубина, который случайно оказался в кустах с микрофоном и камерами: "Трамп выиграл выборы 2020 года! Если бы у него не украли победу, не было бы никакой войны в Украине".

Три недели Трамп с детской гордостью публиковал подобные вбросы Путина в своих соцсетях и, наконец, 13 февраля позвонил своему партнеру Владимиру.

Предварительные итоги ССО по состоянию на сегодня следующие.

Прежде всего, Трамп позиционировал себя в переговорах с Россией не как лидер свободного мира, главный союзник героической Украины, которая борется с российским агрессором, а как беспристрастный равноудаленный от двух воюющих сторон посредник.

За три недели интенсивной путинской ССО Трамп послушно публично высказал все основные кремлевские нарративы:

причина войны – угрожающее для России расширение НАТО;

легитимность Зеленского сомнительна, в Украине необходимы новые выборы;

Украина разворовала 500 миллиардов долларов военной помощи США.

Теперь Трамп не может быть беспристрастным посредником. Он уже активный игрок в путинской команде. Эта эволюция Трампа и его новой команды очень органична.

Потрясающие заявления команды Трампа

Вспоминается знаменитая телефонограмма Риббентропа фюреру из Москвы 23 августа 1939 года: "У нас здесь царит замечательная атмосфера, я чувствую себя как в компании старых партийных товарищей".

Примерно такой же текст вполне мог набрать Трампу из Кремля нью-йоркский застройщик Стив Уиткофф вечером 13 февраля 2024 года. Нью-йоркские застройщики и питерские гопники с легкостью нашли общий язык. Суровый жизненный путь. Подобная ментальность и алгоритмы действий.

Чем бы ни обернулись драматические события 2025 года, кинематографисты не пройдут мимо головокружительных сюжетов развязки Четвертой мировой войны. Я посоветовал бы им добавить как очень характерный знак эпохи сцену из офиса Владимира Зеленского 13 февраля.

Впервые украинского президента посетил член нового американского кабинета министр финансов Скотт Бессант. Посланник Трампа в Украину, истекающий кровью, оказался классическим рэкетиром на районе. Объявил Зеленскому, что тот задолжал ему фантастическую сумму (уже озвученную Трампом) в 500 миллиардов долларов и потребовал немедленно вернуть ее, подписав без обсуждения привезенную им бумажку о передаче в американское владение 50% украинских редкоземельных минералов.

"Застройщика" выставили за дверь, но на следующий день в Мюнхене то же самое попытался заставить сделать Зеленского целый вице-президент США Джей Ди Вэнс. Вы хотите еще что-то узнать о сияющем Храме на холме и Лидере Свободного мира?

Ну тогда ознакомьтесь с последними заявлениями нового министра обороны США Пита Хегсета в Брюсселе и Мюнхене. Сначала он повторил тезисы, которые уже стали рутинными для трамповской администрации: Украина никогда не станет членом НАТО, никогда не вернет своих утраченных территорий, США никогда не пошлют своих миротворцев в Украину для гарантии ее безопасности, безопасность Украины должна обеспечивать Европа.

Но дальше был квантовый скачок. Придурковатый борец с трансгендерами в армии завалил 80-летние устои Атлантической Безопасности. Его заявление было таким шокирующим, что вы не поверили бы моему переводу. Поэтому предоставляю английский оригинал:

We're also here today to directly and unambiguously express that stark strategic realities prevent the United States of America from being primarily focused on the security of Europe. The United States faces consequential threats to our homeland. We must – and we are – focusing on security of our own borders. We also face a peer competitor in the Communist Chinese with the capability and intent to threaten our homeland and core national interests in the Indo-Pacific. It will require our European allies to step into the arena and take ownership of conventional security on the continent.

А вот и перевод: "Мы также сегодня здесь, чтобы прямо и недвусмысленно выразить, что суровые стратегические реалии мешают США сосредотачиваться прежде всего на безопасности Европы. США сталкиваются с косвенными угрозами нашей родине. Мы должны – и мы сосредотачиваемся – на безопасности наших собственных границ.

Мы также сталкиваемся с конкурентом в виде коммунистического Китая, который способен и намерен угрожать нашей родине и основным национальным интересам в Индо-Тихоокеанском регионе. Это потребует от наших европейских союзников выйти на арену и взять на себя ответственность за обычную безопасность на континенте".

Ну что ж, министр обороны США зачитал продуманное командное заявление о де-факто выходе США из НАТО или роспуске НАТО – как вам больше нравится.

Гарантия безопасности Европы

Помните как трусливый Джо Байден несколько месяцев накануне путинской масштабной агрессии чуть ли не ежедневно, надув щечки, повторял "Мы будем защищать каждый дюйм территории, на которую распространяется 5 устав НАТО". По сути, это было предложение Путина безнаказанно напасть на Украину.

Ну а теперь глупый дед Трамп уверяет Путину, что он ничьих других защищать не будет, ни балтийских, ни польских, ни финских. "Мирный план Трампа по Украине" в свете подобных заявлений плавно переходит в соблазнительную для Путина возможность реализовать свой ультиматум от ноября 2021 года и продвинуться на Запад как минимум до заявленной тогда линии Батыя – Джугашвили.

Реализуется настоящий кошмар. В Белом доме появился президент, который отказался от обязательств США по Уставу НАТО. 75 лет европейцы мечтали о создании европейской армии, несколько раз делали какие-то шаги в этом направлении, но после "конца истории" в начале 90-х годов окончательно расслабились.

И сегодня, когда в ситуации де-факто формирования пакта Трампа-Путина над всей Европой нависла зловещая опасность, у Европы нет своей европейской армии.

Неправда! Есть такая европейская армия! Она называется Вооруженные Силы Украины. Она уже три года героически борется с рашистской ордой, преграждая ей своими телами путь в Европу. Несмотря на кратное преимущество "второй армии мира" в вооружениях, наша европейская армия сражается с ней примерно на равных.

Да, в Европе нет количества солдат, способных сделать разницу в живой силе на поле боя, но есть много великолепной техники способной кардинально изменить ход войны.

В новых обстоятельствах предательства администрацией США (назовем вещи своими именами) не только Украины, но и всей Европы, ВСУ становятся единственной гарантией безопасности Европы.

Победа или поражение Украины – это вопрос жизни или смерти для европейских государств и народов. Другой европейской армии у вас уже не будет. Дайте ВСУ все и немедленно! 200 – 300 современных французских, британских, шведских, польских самолетов, пилотируемых лучшими военными асами этих стран. За несколько дней они уничтожат остатки российской авиации, установят над всей Украиной бесполетную зону и разнесут к чертовой матери Керченский мост.

У каждого великого дела должен быть великий лидер. Мне кажется, что к выполнению этой роли чувствует свое призвание и готовность президент Франции Эммануэль Макрон. 17 февраля он собирает в Париже чрезвычайный саммит ЕС, перед которым поставит все вышеупомянутые вопросы.