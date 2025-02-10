Лесть как обязательная модель коммуникации с Трампом

Во-первых, эти "взрослые" не могут действовать как Рекс Тиллерсон. Им нужно быть образцом Майка Помпео. Как многие из нас знают, Тиллерсон проработал чуть больше года на должности госсекретаря. Затем, когда он больше не выдержал, то в минуту раздражения назвал Дональда Трампа "д*билом". С этими словами он хлопнул дверью и подал заявление об отставке. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Kyiv Post.

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На его место пришел Помпео, который убедил чиновников Госдепартамента, что "Трамп не придурок – он просто нетрадиционный гений". Трамп, который всегда был профессиональным шоуменом, играл роль нестандартного гения на Ближнем Востоке с Помпео в режиссерском кресле. На самом деле он сыграл так хорошо, что мировые лидеры начали думать, что именно он стоит за соглашениями Авраама.

"Взрослые" в Белом доме должны обращаться к личным интересам "нетрадиционного гения", когда убеждают его принять меры в сфере внешней политики. Они должны помнить, что он считает себя лидером всего мира, кем-то, у кого нет соперников.

Пусть лесть не пропадет зря, даже в самых грубых формах. Если они не захотят "лизать зад Трампа", их злейшие геополитические враги отшлифуют его до блеска, начиная с бывшего руководителя КГБ в Кремле. Он уже ест кусочек, чтобы получить возможность отполировать. Это что-то прямо из стихотворения Сергея Есенина "Монолог Хлопуши": "Веди меня к нему, веди меня к нему, я хочу увидеть этого человека!".

Владимир Путин хочет "увидеть этого человека", чтобы за два часа заставить его стать его послушной собакой, как он это сделал в Хельсинки.

Путин с некоторыми основаниями считает себя альфа-самцом в этих отношениях. Ни при каких обстоятельствах "взрослые" не должны позволять этому "нетрадиционному гению" оставаться наедине с таким профессиональным манипулятором.

Для того, чтобы эффективно работать со своим клиентом, "взрослые" должны найти объяснение, которое соответствует нетрадиционному уму Трампа, чтобы обрамить войну, которая ведется по всему миру. Его клиповое мышление было разорвано; оно не в состоянии увидеть связь между тем, что происходит на Ближнем Востоке, в Украине и Тихоокеанском регионе. Очевидно, что Трамп должен быть в центре любого предложенного плана – он должен быть глобальным демиургом и будущим победителем в последней мировой войне.

Россия, Китай и Иран осознали свою безнаказанность

Тоталитарные режимы во всем мире, полны веками ненависти к Западу, внимательно наблюдали, как репутационная катастрофа, которая стала выводом США из Афганистана, разворачивалась в прямом эфире на телеэкранах по всему миру. Эти режимы восприняли этот неудачный выход как признак фундаментальной слабости декадентской и гедонистической (как они это видели) западной цивилизации и с удовольствием наблюдали, как ее истеблишмент начал отказываться от своей глобальной лидерской роли.

Три всадника этого геополитического подземного мира – Китай, Россия и Иран – теперь вольны действовать безнаказанно (США уже нет, и им может сойти с рук что угодно), бросили перчатку Свободному миру, объявив о своих намерениях уничтожить три суверенные страны – Тайвань, Украину и Израиль.

Начальная реакция США – лидера Свободного мира – была позорной и только поощряла врагов. Глава ЦРУ Билл Бернс приехал в Москву и предложил Путину закулисное обещание. Он бы не допустил, чтобы Украина, единственная здесь жертва агрессии, наносила ответные удары по территории России. Агентство под его руководством тогда обнародовало свой профессиональный прогноз по вторжению: Киев падет за неделю, максимум две.

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Но Бернс и его агентство ошиблись. Под Гостомелем состоялась первая кульминационная битва Четвертой мировой войны, которая завершилась чудом на Днепре – орда была разгромлена. Те 300 символических украинских спартанцев спасли западную цивилизацию от варварского нашествия и буквально за шею вытащили США на мировую арену.

Примерно через полтора года, когда Запад все еще находился в муках трусливой нерешительности, Иран начал свою многоплановую операцию по уничтожению Израиля. И вместе с тем появился четвертый всадник.

Четвертый всадник апокалипсиса

В Вашингтоне начала формироваться новая политическая реальность. Крайнее левое (прогрессивное) крыло Демократической партии и сопутствующая ему идеология почти фанатично вовлеклись в Четвертую мировую войну, развязанную тоталитарными режимами. Многие прогрессивные люди стали на сторону тиранов и бандитов. В конце концов, они ненавидели "Имперский Запад" еще со студенческих лет и хотели видеть его поражение. Их профессора в Гарварде и Йельском университете, видите ли, вбивали им в голову, что этот Запад виноват в столетиях преступлений против угнетенных наций мира.

Сейчас в Конгрессе не так много прогрессивных людей, но они имеют большое влияние на "качественные" СМИ. Что касается Четвертой мировой войны, эти средства массовой информации по сути служат пропагандистскими рупорами "ХАМАС" на израильском фронте и Путина на украинском.

Эти прогрессисты требуют немедленного прекращения огня как на Ближнем Востоке, так и в Украине. Другими словами своего рода Афганистан на стероидах – с очередным позорным выходом США с мировой арены.

Победа Трампа на президентских выборах была прежде всего триумфом над этими прогрессивами – четвертым всадником геополитического апокалипсиса. Его избрание фактически развязало руки Западу в критический момент и дало ему уникальную возможность достичь большей исторической победы над всеми своими врагами. Более того, эта победа будет больше концептуальной, теоретической и не приведет к значительным человеческим потерям.

"Корейский сценарий" для Украины

Иран – это легкое решение. От Запада не потребуются сапоги на земле. Израиль просто нанесет один сокрушительный удар (возможно, с участием США по отдельным специализированным объектам). После этого восстановление того, что раньше было Ираном, ляжет на возрожденную городскую молодежь страны вместе с совместными турецко-азербайджанскими военными силами, которые уже развернуты в иранской части Азербайджана для защиты своих земляков.

Трусливая, слишком осторожная (или сознательно предательская) администрация Джо Байдена никогда не позволяла Украине использовать свои блестящие успехи в начале большой войны и достичь победы в 2022 или 2023 годах (возвращение к границам 1991 года и полное восстановление территориальной целостности страны). Вместо этого конфликт изменил форму и превратился в изнурительную войну на истощение, обстоятельство совсем не в пользу Украины.

Тогда начали серьезно обсуждать "корейский сценарий" замораживания конфликта. Осознавая исторический вклад советских народов в победу союзников во Второй мировой войне и желая предотвратить потери еще сотен тысяч россиян и украинцев, президент Трамп сделал уникальное предложение диктатору в Кремле – он вытащит Путина из ужасной проблемы, в которую он попал как вассал Китая.

Актуально Путин из кожи вон лезет, чтобы показать, что переговоры ему не нужны, но так ли это?

Для этого он должен согласиться на прекращение любой боевой деятельности на линии соприкосновения. Конечно, не будет признания его территориальных приобретений. Ему позволят удерживать их определенное время и оставаться у власти в России после того, как он скажет своим облюбованным прислужникам, что победа, конечно, достигнута.

Западные войска будут гарантировать, что основная часть Украины будет оставаться в безопасности и сможет процветать (как это было с Кореей). Неважно, как они называются – миротворцы, волонтеры, контрактники..

Большинство этих войск будет из Европы. Трамп годами призывал Европу взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Очень реальная угроза, что сейчас нависла над континентом, только усиливает аргументы Трампа. Эммануэль Макрон давно пытается убедить своих коллег, что страны ЕС должны играть определенную роль в Украине.

Европа десятилетиями желала собственной армии. Но, как правильно отметил Владимир Зеленский в Давосе: "Впервые за 75 лет Европа имеет собственную армию, способную остановить восточную орду. Это Вооруженные Силы Украины плюс авиация, предоставленная Европой".

Эта новая решимость, которую мы видим из Европы, позволит Трампу и его союзникам эффективно обеспечивать безопасность Украины так же как президент Эйзенхауэр в свое время обеспечивал безопасность Южной Кореи – путем развертывания экспедиционных сил Альянса.

Если Путин решит отклонить предложение Трампа, он потеряет все. Не случайно в последнее время путинская пропагандистская машина рассылает пробные шарики, которые пытаются оправдать принятие предложения: "Мы уже победили! Мы захватили сухопутный коридор в Крым и ослабили украинскую армию!".

Это действительно соответствующая резолюция – режим Путина уничтожен, а Путин временно сохраняет свою голову на троне.

У Трампа есть шанс выиграть в последней мировой войне

Президент Трамп не безосновательно считает, что коммунистический Китай является самым мощным и опасным врагом США. Но до последнего времени этот неоспоримый факт побуждал его к совершенно неправильному выводу. Он считал, что ключом к противодействию китайской угрозе является урегулирование двух конфликтов, которые он считал лишь факторами, отвлекающими внимание, – конфликта в Украине и на Ближнем Востоке. Это была колоссальная ошибка.

Именно эти войны, которые вели два великих народа, украинский и израильский, ценой огромных потерь и страданий, дали Свободному миру уникальную возможность раз и навсегда устранить угрозу Китая. И при этом не пролить ни капли крови.

Я твердо верю, что двойное обезглавливание (Ирана и России), которое увидит весь мир, заставит остальные головы этого китайского дракона прийти в себя и забыть о своих враждебных намерениях в отношении независимого Тайваня и любые планы политической и военной конфронтации с США.

Существует одно главное препятствие, которое мешает клиенту в полной мере использовать педагогический материал, изложенный выше, – его маниакальная одержимость получением Нобелевской премии мира. Это дает Путину огромный потенциал вербовки.

Он поблагодарит Трампа за его предложение, посмотрит на него преданными, восхищенными глазами и пообещает оказать любую поддержку, необходимую в его поисках Нобелевской премии. Его территориальные требования будут поразительно скромными. Но что он сделает, так это плавно убедит Трампа добавить в окончательное мирное соглашение пару безобидных строк о "гарантиях безопасности для России". А потом, после того, как Трамп получит заслуженного Нобеля, Путин использует эти "гарантии", чтобы прийти за остальной Украиной.

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Одержимость Трампа Нобелевской премией мира (он абсурдно завидует Обаме) может просто исчезнуть, когда ему подарят гораздо более впечатляющую красную дорожку в учебниках истории.

Президент Вудро Вильсон выиграл Первую мировую войну.

Президент Франклин Д. Рузвельт победил во Второй мировой войне.

Президент Рональд Рейган выиграл Третью мировую войну (холодную войну).

Все эти трое великих американских президентов были уверены, что выиграли последнюю мировую войну. К сожалению, каждая победа содержала недостаток, который неизбежно приводил к следующему глобальному конфликту.

Президент Дональд Трамп получил миссию эпического масштаба – победить Империю Зла в Четвертой и Последней мировой войне, потратив относительно небольшие усилия и ресурсы, и все это в течение первых 100 дней его второго президентского срока.