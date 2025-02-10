Возможно, это не самая приятная цена за мир, стабильность и гарантии безопасности, но есть два варианта: либо украинские территории будут развиваться благодаря американцам, или россияне принесут триколор и русский язык. Как пояснил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко 24 Каналу, в случае выбора второго варианта люди будут работать как рабы.
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Чем Украине выгодно сотрудничество с США
По словам Андрющенко, приход американских корпораций в Украину будет способствовать созданию новых рабочих мест, повышению уровня заработных плат, развитию бизнес-среды и совершенствованию законодательства. Поскольку коррупция в США недопустима, но определенный уровень лоббизма в рамках закона допустим, это создает благоприятные условия для сотрудничества.
Кроме того, американские компании будут платить налоги на добычу полезных ископаемых, налог на доходы и военный сбор. Они также будут способствовать развитию территорий, где расположены месторождения редкоземельных металлов.
Если правильно разработать внутреннюю и демографическую стратегию для этих регионов и для страны в целом, это будет только победа. Ничего страшного в этом нет,
– подчеркнул Петр Андрющенко.
Это может быть не самая приятная цена за мир, стабильность, развитие и гарантии безопасности. Однако есть два варианта: или американцы придут в Украину, или на ее территорию войдут россияне с триколором и русским языком.
И вместо того, чтобы сотрудничать с американскими корпорациями и получать достойную заработную плату, люди просто будут работать как рабы на Россию,
– добавил он.
Отметим, Трамп хочет обменять редкоземельные металлы на уже оказанную помощь Украине. Возможный договор с Зеленским может быть заключен на 500 миллионов долларов.
Президент Украины считает, что такая сделка с Трампом может быть вполне справедливой. Ведь США могут сделать вклад в добычу и развитие отрасли.