Можливо, це не найприємніша ціна за мир, стабільність та гарантії безпеки, але є два варіанти: або українські території розвиватимуться завдяки американцям, або росіяни принесуть триколор та російську мову. Як пояснив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко 24 Каналу, у разі вибору другого варіанту люди працюватимуть як раби.

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Чим Україні вигідна співпраця зі США

За словами Андрющенка, прихід американських корпорацій в Україну сприятиме створенню нових робочих місць, підвищенню рівня заробітних плат, розвитку бізнес-середовища та вдосконаленню законодавства. Оскільки корупція в США є неприпустимою, але певний рівень лобізму в рамках закону допустимий, це створює сприятливі умови для співпраці.

Крім того, американські компанії будуть сплачувати податки на видобуток корисних копалин, податок на доходи та військовий збір. Вони також сприятимуть розвитку територій, де розташовані родовища рідкісноземельних металів.

Якщо правильно розробити внутрішню та демографічну стратегію для цих регіонів і для країни в цілому, це буде лише перемога. Нічого страшного у цьому немає,

– наголосив Петро Андрющенко.

Це може бути не найприємніша ціна за мир, стабільність, розвиток і гарантії безпеки. Однак є два варіанти: або американці прийдуть в Україну, або на її територію увійдуть росіяни з триколором і російською мовою.

І замість того, щоб співпрацювати з американськими корпораціями й отримувати достойну заробітну плату, люди просто працюватимуть як раби на Росію,

– додав він.

Зазначимо, Трамп хоче обміняти рідкоземельні метали на вже надану допомогу Україні. Можливий договір із Зеленським може бути укладена на 500 мільйонів доларів.

Президент України вважає, що така угода з Трампом може бути цілком справедливою. Адже США можуть зробити внесок у видобування та розвиток галузі.