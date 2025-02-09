Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на NYP. Обмін природних ресурсів на військову допомогу від західних партнерів був передбачений в "Плані Перемоги" України.

Дивіться також Трамп заявив, що говорив із Путіним щодо припинення війни в Україні, – New York Post

Мільйонна угода Трампа з Україною

Дональд Трамп планує, що можлива угода з Володимиром Зеленським щодо рідкоземельних металів може бути укладена на 500 мільйонів доларів. Це вартість доступу для США до мінералів і газу в Україні. В обмін на це Сполучені Штати обіцяють, зокрема, гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Нагадаємо, президент України вважає, що така угода з Трампом може бути цілком справедливою. Адже США можуть зробити внесок у видобування та розвиток галузі. За словами Зеленського, Україна відкрита для таких інвестицій та подальшої співпраці.

До слова, гарантії безпеки від США – це одне з питань, яке Володимир Зеленський хоче обговорити з президентом Трампом. Їхня зустріч скоро може відбутися. Президент України зазначає, що важливо, аби розмова Дональда Трампа з ним відбулася раніше, ніж з Владіміром Путіним.

Зеленський також планує запросити президента США до України, що могло б стати "стратегічним дипломатичним досягненням".