Важливо, щоб діалог про Україну вівся з Україною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Чому важливо, щоб Трамп відвідав Україну

Зеленський заявив журналістам, що він планує запросити Трампа по України – "і не умовно а конкретно".

Президент сполучених штатів – головний партнер України. Впевнений, це головний партнер в час війни і в час миру,

– зазначив президент.

Сам візит вже стане великим стратегічним дипломатичним досягненням, підкреслив президент. Він також додав, що важливо, аби Трамп спочатку зустрівся з ним, а вже потім з Путіним.

"Це дуже важливо, інакше це буде виглядати як діалог про Україну без України", – підкреслив Зеленський.

Додамо, що Трамп заявив, що хотів би зустрітися з президентом України наступного тижня. Він не уточнив, де буде зустріч, припустив, що це, можливо, станеться у Вашингтоні. Він додав, що до Києва їхати він не хоче.