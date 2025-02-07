Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зеленський вважає, що потрібно зустрітися з Трампом раніше Путіна

За словами Зеленського, життєво важливо, щоб Захід визначив широку стратегію перед тим, як почати переговори з Москвою.

Я не знаю, про які компроміси можна говорити за столом переговорів, ми до цього не дійшли... Важливо, щоб люди розуміли, що Україна веде переговори, а не приймає ультиматуми Росії,

– вказав президент.

Головне питання, яке Зеленський хоче обговорити з Трампом – це гарантії безпеки.

"Майбутнє будується на економіці – де ми є, що ми є, люди повинні заробляти більше, а професіонали з роботою повинні жити краще. І у нас є абсолютно все для цього – нам потрібен мир", – вказав президент.

Президент України сказав, що між його командою та Келлогом, а також радником Трампа з національної безпеки Майклом Волцем уже відбуваються регулярні контакти.

Кожен день у нас є контакти, ми говоримо про загальні речі, але конкретика буде трохи пізніше,

– сказав він.

До слова, у п'ятницю, 7 лютого, Дональд Трамп оголосив про плани зустрітися з Зеленським наступного тижня. За його словами, розмова стосуватиметься безпеки активів, таких як рідкоземельні метали, та закінчення війни в Україні.

Пізніше і Володимир Зеленський підтвердив підготовку до зустрічі з Трампом, зауваживши, що наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії.

Ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним. Ми завжди цінуємо співпрацю з Президентом Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд. Українські й американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим,

– наголосив президент.

Додамо, що Трамп припустив, що незабаром може зустрітися й з Владіміром Путіним. Однак говорячи про це президент США не повідомляв конкретних термінів, тож, ймовірно, бесіда Вашингтона з Москвою відбудеться пізніше, аніж з Києвом.