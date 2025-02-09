Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на NYP. Обмен природных ресурсов на военную помощь от западных партнеров был предусмотрен в "Плане Победы" Украины.

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Миллионная сделка Трампа с Украиной

Дональд Трамп планирует, что возможная сделка с Владимиром Зеленским по редкоземельным металлам может быть заключена на 500 миллионов долларов. Это стоимость доступа для США к минералам и газу в Украине. В обмен на это Соединенные Штаты обещают, в частности, гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Напомним, президент Украины считает, что такое соглашение с Трампом может быть вполне справедливой. Ведь США могут сделать вклад в добычу и развитие отрасли. По словам Зеленского, Украина открыта для таких инвестиций и дальнейшего сотрудничества.

К слову, гарантии безопасности от США – это один из вопросов, который Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом Трампом. Их встреча скоро может состояться. Президент Украины отмечает, что важно, чтобы разговор Дональда Трампа с ним состоялась раньше, чем с Владимиром Путиным.

Зеленский также планирует пригласить президента США в Украину, что могло бы стать "стратегическим дипломатическим достижением".