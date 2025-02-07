Скрытый переворот Маска

Представьте себе, если бы это было так, как я дальше опишу. Об этом заявил Тимоти Снайдер, информирует 24 Канал.

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Десять кибергрузовиков Tesla, окрашенных в камуфляжные цвета с гигантским X на каждой крыше, с грохотом ездят по Вашингтону. Из них выскакивает пара десятков молодых людей, одетых в красно-черные "бронированные" костюмы Devil's Champion. Отдав нацистское приветствие, они хватают оружие и бегут из одного правительственного департамента в другой, выкрикивая лозунги вроде "Вся власть верховному лидеру Скибиди Гитлеру".

Исторически перевороты выглядели таким образом. Центр власти был физическим местом. Захватить его и выгнать людей, занимавших должности, означало претендовать на контроль. Поэтому если бы когорта вооруженных людей со странной символикой ворвалась в правительственные здания, американцы назвали бы это попыткой государственного переворота.

И такая попытка государственного переворота провалилась бы.

Теперь представьте, что вместо описанного выше происходит следующее.

Несколько десятков молодых парней ходят от правительственного офиса к правительственному офису, одетые в гражданскую одежду и вооруженные лишь zip-дисками. Используя технический жаргон и расплывчатые ссылки на приказы сверху, они получают доступ к основным компьютерным системам федерального правительства. Сделав это, они предоставляют своему верховному лидеру доступ к информации и полномочия запускать и останавливать все государственные платежи.

Этот переворот, собственно, и происходит. Если мы не признаем его переворотом, то он может достичь успеха.

Трамп будет действовать так, как захочет Маск

В третьем десятилетии 21 века власть больше цифровая, чем физическая. Дома и люди созданы для того, чтобы защищать работу компьютеров и, следовательно, работу правительства в целом, в нашем случае – демократического правительства, которое организовано и ограничено понятием прав человека.

Текущие действия Илона Маска и его последователей являются переворотом, поскольку лица, захватившие власть, не имеют на это права. Маск не был избран ни на одну должность, он не имеет должности, которая бы дала ему полномочия делать то, что он делает. Это все незаконно. Это также переворот, если говорить о его предполагаемых последствиях: отмена демократической практики и нарушение прав человека.

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Собирая данные о всех нас, Маск растоптал любое понятие конфиденциальности и достоинства, а также явные и неявные соглашения, заключенные с правительством, когда американцы платят налоги или студенческие займы. А владение этими данными позволяет шантажировать и совершать новые преступления.

Получив возможность останавливать выплаты Министерства финансов, Маск также лишит смысла демократию. Мы голосуем за представителей в Конгрессе, которые принимают законы, определяющие, как тратятся наши налоговые деньги. Если Маск имеет силу остановить этот процесс на уровне оплаты, он может лишить смысла законы. Это, в свою очередь, означает, что Конгресс бессмысленный, и наши голоса бессмысленны, как и наше гражданство.

Сопротивление перевороту – это защита человека от цифровых технологий и демократии против олигархии. Если Маск будет контролировать эти цифровые системы, республиканские избранники будут такими же беспомощными, как и демократы. Институты, за создание которых они проголосовали, тоже могут быть "удалены", как говорит Маск.

Президент Дональд Трамп, если уж на то пошло, в этом случае тоже будет действовать так, как заблагорассудится Маску. Он мало что сможет сделать без использования компьютеров федерального правительства. Конечно, никто не станет объяснять это ни Трампу, ни его сторонникам.

Происходит государственный переворот против американцев как владельцев человеческих прав и достоинства, против американцев как граждан демократической республики. С каждым часом, пока мы продолжаем это не признавать, успех переворота становится все более вероятным.