Какова на самом деле ситуация в России

Настойчиво проталкивается тезис, что Россия готова к "равноправному и уважительному диалогу с учетом ее интересов". Мол, Владимир Путин как никогда близок к достижению целей, запас прочности у его армии и российской экономики якобы невиданный, а Дональду Трампу придется отступить. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Это синхронное бубнение кажется чрезвычайно бессмысленным. Кого и в чем оно должно убедить – загадка. Слишком грубо просматривается отчаяние.

Во-первых, у Трампа вагон и маленькая тележка способов мотивировать Путина к рациональным действиям. Даже не выходя за действующие рамки. Например, обеспечить ритмичные поставки ракет, которые отбросят российскую логистику на 250 – 300 километров от фронта и вынесут в этом радиусе аэродромы. И не надо ничего заявлять. Точнее – можно заявлять то же самое: о лидерстве Европы и тому подобное. Пусть ракеты молча едут, а потом летят. Терапевтический эффект уже через месяц будет просто колоссальным.

Также можно без лишних фанфар передать несколько батарей Patriot. Чтобы обеспечить не только оборону, но и пару охотников, которые блуждают. С пониманием, что россияне их рано или поздно уничтожат. Но пока уничтожат, российская авиация будет очень печальной. На днях был сбит учебно-боевой Су-25, ей и так невесело. Поддерживать штурмовые действия на земле будет значительно сложнее.

Учитывая, что российская армия и сейчас в напряжении, движется с трудом, то несколько месяцев тонизирующего воздействия могут не просто подорвать желание, а лишить технической возможности куда-то ползти. Вопрос в том, захочет ли Трамп использовать рычаги, которые, вне всякого сомнения, у него есть.

Во-вторых, если записать в столбик связанные с Россией новости даже за эти выходные, то как-то не складывается победная картина для Москвы.

Балтийские страны успешно отсоединились от российской энергосистемы. Минус рычаг давления. Неожиданно оказалось, что Калининград висит на одном кабеле, который уже чем-то поцарапан. И на одной нитке газопровода, где в любой момент могут начаться "ремонтные работы".

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В целом атмосфера в Балтийском регионе становится для Москвы максимально недружественной. Инцидент с очередным перевозчиком мазута в порту Усть-Луга – лишний повод установить драконовские меры против всех российских судов. И еще одно напоминание – Россия вынуждена эксплуатировать плавучий хлам, на который можно найти управу.

Недавняя посадка на мель китайского судна с 1000 тонн мазута и 700 тонн дизеля возле порта Невельское на Сахалине – еще один аргумент в дискуссии о необходимости поражения в правах всех, кто продолжает ходить в Россию. Это ярлык – "общественно опасный".

Список можно продолжать.

Путин не только стал главным убийцей россиян – он запрограммировал отставание России по всем направлениям. Он как побитая собака будет вынужден просить снисхождения у президента Азербайджана Ильхама Алиева. Вот искренне желаю, чтобы Баку и Ереван сумели договориться на взаимовыгодной основе и со временем перейти к добрососедству.

Впереди – качели

Так вот, кроме неприятностей в Украине, у Путина под вопросом советские завоевания в Сирии, 300-летние завоевания на Балтике и результаты имперской политики на Кавказе. Товарищ Трамп и дуче Маск открыто готовятся прикоснуться к его вымени в Арктике.

Так выгодно ли ему выскакивать из войны, чтобы пытаться достичь цели другим путем? Или продолжать сжигать накопленное поколениями до него?

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Повторю свой тезис: у него, наверняка, есть соблазн потерпеть еще полгода – год, пройти еще один цикл концентрация – накат – фиксация достижений. В надежде на более масштабный приз в виде разрушенной Украины.

Сейчас будут качели. Масса интересантов работает на то, чтобы и у Трампа с первого раза не получилось, и Путин застрял с надрывом. Угадайте с одного раза слово "Китай".

Если Кремль будет видеть, что Украина не собирается обваливаться и приза может не будет, а вот проблемы точно накроют, то будут рациональные мотивы подморозить войну и пробовать другие способы. Мотивы будут отступать на полшага, чтобы попробовать сыграть на следующем круге.

Поэтому это сложный набор "если/то". Ключевое – лишение России возможности давить на поле боя.

Блеф будет без конца и со всех сторон. Стоит обратить внимание на материальную основу. Например, если участятся сообщения о непонятных атаках на военную авиаинфраструктуру в России. Без объяснений – а чего вдруг? Это может быть признаком разъяснительной работы.

В общем, когда видите внезапную волну откровений, что Россия сильна как никогда, ищите сообщения, что там сгорело, утонуло или сломалось.