Как отметил политолог Игорь Чаленко в разговоре с 24 Каналом, президент Владимир Зеленский осознает этот риск. Борьба на дипломатическом фронте продолжается, чтобы заставить Россию хотя бы прекратить активную фазу войны.

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Какие вызовы могут возникнуть перед Украиной

По мнению Чаленко, эта неделя будет не только продуктивной, но и определяющей из-за большого количества запланированных встреч президента Владимира Зеленского. Мирный процесс ускоряется и интенсифицируется.

Президент США Дональд Трамп не откладывает встречу с Зеленским, а наоборот, сам анонсирует ее на брифинге. Это четкий сигнал, что никто не стремится тормозить возможности для установления хотя бы перемирия.

Однако есть один момент, на который стоит обратить внимание. Россия, вероятно, пытается использовать ожидание быстрых результатов, чтобы продвинуть собственные идеи,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Важно, чтобы коммуникация была тщательно подготовленной, и "маятник" не склонился в антиукраинскую сторону. Здесь возникают серьезные вызовы для украинской дипломатии и президента.

Учитывая многочисленные интервью Зеленского, Украина осознает этот риск, поэтому борьба на дипломатическом уровне продолжается, чтобы достичь мира через силу и заставить Россию сделать шаги, которые хотя бы прекратят активную фазу войны.

Напомним, что Трамп планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе для обсуждения безопасности редкоземельных металлов и окончания войны в Украине.

Также глава государства возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля.