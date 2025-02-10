Як зазначив політолог Ігор Чаленко у розмові з 24 Каналом, президент Володимир Зеленський усвідомлює цей ризик. Боротьба на дипломатичному фронті триває, щоб змусити Росію хоча б припинити активну фазу війни.

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Які виклики можуть виникнути перед Україною

На думку Чаленка, цей тиждень буде не лише продуктивним, а й визначальним через велику кількість запланованих зустрічей президента Володимира Зеленського. Мирний процес прискорюється та інтенсифікується.

Президент США Дональд Трамп не відкладає зустріч із Зеленським, а навпаки, сам анонсує її на брифінгу. Це чіткий сигнал, що ніхто не прагне гальмувати можливості для встановлення бодай перемир'я.

Однак є один момент, на який варто звернути увагу. Росія, ймовірно, намагається використати очікування швидких результатів, щоб просунути власні ідеї,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Важливо, щоб комунікація була ретельно підготовленою, і "маятник" не схилився в антиукраїнський бік. Тут виникають серйозні виклики для української дипломатії та президента.

Зважаючи на численні інтерв'ю Зеленського, Україна усвідомлює цей ризик, тому боротьба на дипломатичному рівні триває, аби досягти миру через силу та змусити Росію зробити кроки, які хоча б припинять активну фазу війни.

Нагадаємо, що Трамп планує зустрітися із Зеленським наступного тижня для обговорення безпеки рідкоземельних металів та закінчення війни в Україні.

Також голова держави очолить українську делегацію на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться з 14 по 16 лютого.