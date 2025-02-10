Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона для Daily Mail.

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Яким Борис Джонсон бачить закінчення війни в Україні

Так, Борис Джонсон вважає обнадійливим прихід у Білий дім нового керівництва на чолі з Трампом. Експрем'єр вважає, що президент США має мужність, аби протистояти Путіну у цей критичний момент і розуміє, що закінчити війну не можна поділом територій – зокрема, тому що війна не тільки за землі.

Було б повною гидотою – і українці ніколи б цього не прийняли – якби була якась "угода", яка просто заморозила б конфлікт і дозволила Путіну зберегти контроль над своїми завойованими землями,

– пише Джонсон.

Політик зазначає, якщо Захід не вирішить долю України як своєї частини, захищеної західними гарантіями безпеки, Путін отримає тріумф. Диктатор збереже те, що має, і використовуватиме свою позицію для дестабілізації та нападу на Україну будь-якими засобами, доки "київський уряд не впаде, не почнеться громадянська війна і вся деморалізована країна не повернеться на його згубну орбіту".

Борис Джонсон вважає, що потрібно знищити бюрократію, яка нині перекриває потік зброї в Україну. Колишній прем'єр Британії вважає, що Трамп має рацію, коли хоче отримати якусь компенсацію допомоги, не лише угодою про рідкоземельні землі, а й шляхом розблокування заморожених російських активів на 300 мільярдів доларів.

Вони можуть бути законно використані для покриття збитків від війни, завданих Україні, за умови, що велика частина повертається до США.

"Нарешті, Велика Британія, Франція та інші повинні підготуватися до того, щоб надіти чоботи на землю та захистити Україну після припинення вогню, чітко розуміючи, що Україна зараз на незворотньому шляху до членства в ЄС і НАТО", – пише Джонсон.

До слова, The Times пише, що країни Європи розділилися в поглядах стосовно доцільності розгортання масштабних миротворчих сил на території України. Велика Британія, Франція і країни Північної Європи підтримують ідею, тоді як Німеччина та інші виступають проти.