Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для Daily Mail.

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Каким Борис Джонсон видит окончание войны в Украине

Так, Борис Джонсон считает обнадеживающим приход в Белый дом нового руководства во главе с Трампом. Экс-премьер считает, что президент США имеет мужество, чтобы противостоять Путину в этот критический момент и понимает, что закончить войну нельзя разделом территорий – в частности, потому что война не только за земли.

Было бы полной гадостью – и украинцы никогда бы этого не приняли – если бы была какая-то "сделка", которая просто заморозила бы конфликт и позволила Путину сохранить контроль над своими завоеванными землями,

– пишет Джонсон.

Политик отмечает, если Запад не решит судьбу Украины как своей части, защищенной западными гарантиями безопасности, Путин получит триумф. Диктатор сохранит то, что имеет, и будет использовать свою позицию для дестабилизации и нападения на Украину любыми средствами, пока "киевское правительство не падет, не начнется гражданская война и вся деморализованная страна не вернется на его пагубную орбиту".

Борис Джонсон считает, что нужно уничтожить бюрократию, которая сейчас перекрывает поток оружия в Украину. Бывший премьер Британии считает, что Трамп прав, когда хочет получить какую-то компенсацию помощи, не только соглашением о редкоземельных землях, но и путем разблокирования замороженных российских активов на 300 миллиардов долларов.

Они могут быть законно использованы для покрытия убытков от войны, нанесенных Украине, при условии, что большая часть возвращается в США.

"Наконец, Великобритания, Франция и другие должны подготовиться к тому, чтобы надеть сапоги на землю и защитить Украину после прекращения огня, четко понимая, что Украина сейчас на необратимом пути к членству в ЕС и НАТО", – пишет Джонсон.

К слову, The Times пишет, что страны Европы разделились во взглядах относительно целесообразности развертывания масштабных миротворческих сил на территории Украины. Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею, тогда как Германия и другие выступают против.