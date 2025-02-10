Дмитрий Песков решил не давать никакой информации СМИ о разговоре Трампа и Путина, да и вообще решил ее не подтверждать. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в разговоре с 24 Каналом объяснил причины такой закрытости со стороны Кремля.

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Почему Кремль молчит о разговоре с Трампом

Президент США Дональд Трамп 9 февраля сообщил, что у него состоялся разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Впоследствии Трамп также поделился, что ему удалось достичь определенного прогресса в переговорах с Россией.

В то же время сам Путин никак этого не комментировал, а его приспешник Дмитрий Песков заявил, что, мол, не может ни опровергнуть факт разговора, ни подтвердить его.

Заявления Пескова связаны с тем, потому что контакт все же был. А главное, что Кремль на сегодня не готов озвучивать этот факт, потому что это требовало бы озвучивания определенных условий, которые получил Путин от Трампа. Дело не в этике переговоров, а у Путина и его окружения до сих пор большие травмы и воспоминания после Чеченской войны,

– объяснил Петр Андрющенко.

Для верхушки Кремля к озвучиванию тех или иных решений важно подготовить информационное поле – создать некую почву. Только тогда Путин может выйти с официальными заявлениями и рассказать, что же происходит. Так он будет понимать, что не будет никаких социальных беспорядков.

"То, как Трамп озвучивает видение какой-то ситуации – то есть полуправду, и, как мне кажется, полувыдумку, – не дает возможности Кремлю ничего комментировать. Политика России очень консервативная, они не готовы к открытой дипломатии. К заявлениям Трампа они тем более не готовы, поэтому и не знают, как реагировать", – отметил руководитель "Центра изучения оккупации".

Все это лишь подтверждает, что разговор между Трампом и Путиным таки состоялся, однако его результаты были совсем не такими, как представляли в России. Вероятно, для Путина не все прошло гладко.

Важно напомнить, что президент Соединенных Штатов также анонсировал встречу с Владимиром Зеленским, которая, вероятно, состоится уже на этой неделе. Точная дата и место встречи политиков пока неизвестно. Однако, вероятнее всего, что Зеленский поедет в Вашингтон для переговоров с Трампом.