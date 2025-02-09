Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на росСМИ.

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Что в Кремле говорят о разговоре президентов

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сделал заявление относительно разговора российского диктатора с Дональдом Трампом. Он не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" публикации о разговоре президентов.

По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся через различные каналы, и, конечно, на фоне большого количества этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то,

– сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что звонил Владимиру Путину. По его словам, они говорили об окончании боевых действий в Украине. Трамп отметил, что всегда имел хорошие отношения с Путиным, поэтому войны бы не было, если бы он остался на посту президента США в прошлые годы.

Дональд Трамп также сказал, что Владимир Путин "хочет, чтобы люди перестали умирать" и "его беспокоит" количество потерь на фронте.

Состоится ли личная встреча Трампа и Путина

В Кремле говорят, что до сих пор серьезно не обсуждали возможность встречи американского и российского президентов. Между их администрациями происходит коммуникация, но конкретно стороны не говорят о личной встрече.