Яка насправді ситуація у Росії

Настирливо проштовхується теза, що Росія готова до "рівноправного та поважного діалогу з урахуванням її інтересів". Мовляв, Владімір Путін як ніколи близький до досягнення цілей, запас міцності у його армії та російської економіки нібито небачений, а Дональду Трампу доведеться відступити. Про це заявив Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

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Це синхронне бубніння видається надзвичайно безглуздим. Кого і в чому воно має переконати – загадка. Занадто грубо проглядається відчай.

По-перше, у Трампа вагон і маленький візок способів мотивувати Путіна до раціональних дій. Навіть не виходячи за чинні рамки. Наприклад, забезпечити ритмічні постачання ракет, які відкинуть російську логістику на 250 – 300 кілометрів від фронту та винесуть у цьому радіусі аеродроми. І не треба нічого заявляти. Точніше – можна заявляти те саме: про лідерство Європи тощо. Нехай ракети мовчки їдуть, а потім летять. Терапевтичний ефект уже за місяць буде просто колосальним.

Також можна без зайвих фанфар передати кілька батарей Patriot. Щоб забезпечити не лише оборону, а й пару мисливців, які блукають. З розумінням, що росіяни їх рано чи пізно знищать. Але поки знищать, російська авіація буде дуже сумною. Днями був збитий навчально-бойовий Су-25, їй і так невесело. Підтримувати штурмові дії на землі буде значно складніше.

Враховуючи, що російська армія і зараз у напрузі, рухається насилу, то кілька місяців тонізуючого впливу можуть не просто підірвати бажання, а позбавити технічної можливості кудись повзти. Питання в тому, чи захоче Трамп використати важелі, які, поза всяким сумнівом, у нього є.

По-друге, якщо записати в стовпчик пов'язані з Росією новини навіть за ці вихідні, то якось не складається переможна картина для Москви.

Балтійські країни успішно від'єдналися від російської енергосистеми. Мінус важіль тиску. Зненацька виявилося, що Калінінград висить на одному кабелі, який уже чимось подряпав. І на одній нитці газопроводу, де будь-якої миті можуть розпочатися "ремонтні роботи".

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Загалом атмосфера у Балтійському регіоні стає для Москви максимально недружньою. Інцидент із черговим перевізником мазуту в порту Усть-Луга – зайва нагода встановити драконівські заходи проти всіх російських суден. І ще одне нагадування – Росія змушена експлуатувати плавучий мотлох, на який можна знайти управу.

Нещодавня посадка на мілину китайського судна з 1000 тонн мазуту та 700 тонн дизеля біля порту Невельське на Сахаліні – ще один аргумент у дискусії про необхідність ураження у правах усіх, хто продовжує ходити до Росії. Це ярлик – "суспільно небезпечний".

Список можна продовжувати.

Путін не тільки став головним убивцею росіян – він запрограмував відставання Росії у всіх напрямках. Він як побитий собака буде змушений просити поблажливості у президента Азербайджану Ільхама Алієва. Ось щиро бажаю, щоб Баку і Єреван зуміли домовитися на взаємовигідній основі і з часом перейти до добросусідства.

Попереду – гойдалки

Отож, крім халепи в Україні, у Путіна під питанням радянські завоювання у Сирії, 300-річні завоювання на Балтиці та результати імперської політики на Кавказі. Товариш Трамп і дуче Маск відкрито готуються доторкнутися до його вим'я в Арктиці.

То вигідно йому вискакувати з війни, щоб намагатися досягти мети іншим шляхом? Чи продовжувати спалювати нагромаджене поколіннями до нього?

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Повторю свою тезу: у нього, напевно, є спокуса потерпіти ще пів року – рік, пройти ще один цикл концентрація – накат – фіксація досягнень. У надії на масштабніший приз у вигляді зруйнованої України.

Зараз будуть гойдалки. Маса інтересантів працює на те, щоб і у Трампа з першого разу не вийшло, і Путін застряг із надривом. Вгадайте з одного разу слово "Китай".

Якщо Кремль бачитиме, що Україна не збирається обвалюватися і призу може не буде, а ось проблеми точно накриють, то будуть раціональні мотиви підморозити війну та пробувати інші способи. Мотиви відступатимуть на півкроку, щоб спробувати зіграти на наступному колі.

Тож це складний набір "якщо/то". Ключове – позбавлення Росії можливості давити на полі бою.

Блеф буде без кінця і з усіх боків. Варто звернути увагу на матеріальну основу. Наприклад, якщо почастішають повідомлення про незрозумілі атаки на військову авіаінфраструктуру у Росії. Без пояснень – а чого раптом? Це може бути ознакою роз'яснювальної роботи.

Загалом, коли бачите раптову хвилю одкровень, що Росія сильна як ніколи, шукайте повідомлення, що там згоріло, потонуло чи зламалося.