Огромный шанс для Киева: экс-военный из США сказал, примет ли Трамп помощь от Зеленского
- Украина может предоставить США технологии для противодействия иранским дронам, что является возможностью для укрепления партнерства в сфере безопасности.
- Дональд Трамп имеет предубеждения относительно Киева и Зеленского, что может повлиять на принятие украинских технологий...
Война США и Израиля против Ирана требует новых технологий по противодействию "Шахедам", и Украина может их предоставить. Для Киева это возможность стать партнером США и Европы в вопросах безопасности и обороны. Однако Дональд Трамп имеет много предубеждений относительно Киева и лично Владимира Зеленского.
Американский политик, бывший военный Адриан Боненбергер в разговоре с 24 Каналом оценил, насколько нужны США украинские технологии, позволяющие сбивать иранские БПЛА. Также он предположил, на чем базируется отношение Трампа к Украине и может ли оно измениться.
Выгодны ли для США новые технологии из Украины?
Боненбергер заметил, что Дональд Трамп – персоналист, и если вы попали к нему в немилость, изменить его мнение очень трудно.
Каким-то образом Владимир Путин давно сумел завоевать его благосклонность, и с тех пор он лоялен к главе Кремля, что бы ни случилось. Мы понимаем, как Владимир Зеленский оказался в его немилости, и президенту Украины чудом удалось смягчить отношение Трампа. Он очень хорошо справился с тем, чтобы получить для Украины все возможное,
– подчеркнул американский политик.
Технологии Украины относительно дронов-перехватчиков "Шахедов" США, по его мнению, захотят открыто принять, даже если военные США в конце концов будут использовать это неохотно.
Важно! Украинская компания Ukrainian Defense Drones Tech Corporation в рамках программы Пентагона Drone Dominance Program прошла отбор для участия в конкурсе на заключение контрактов. Компания представила на конкурсе собственный под брендом F-Drones, который является ударным квадрокоптером типа FPV. США могут закупить тысячи ударных БПЛА.
"Пит Гегсет абсолютно верен Трампу, и если тот не захочет принять помощь от Украины, глава Пентагона ее не возьмет, даже если она будет спасать жизни американцев. Проблема еще и в том, что Трамп не любит что-то брать, чтобы выглядеть слабым", – объяснил он.
Поэтому, по словам Боненбергера, даже если военные скажут, что готовы использовать украинские дроны-перехватчики, которые могут поднять эффективность сбивания иранских дронов с 10% до 70%, Трамп, вероятно, скажет, что США это не нужно.
Это очень стыдно для меня, как для американца, потому что самый дешевый дрон, который мы можем сделать для такого типа целей, стоит 35 тысяч долларов. А в Украине есть дроны, которые можно производить с помощью 3D-принтеров и деталей, собранных из серийных дронов, по 2 – 3 тысячи долларов. Мы так не умеем, и меня, как ветерана армии США, это поражает,
– сказал Адриан Боненбергер.
Американский политик уверен, что это огромная возможность для Украины. Более того, он считает, что США должны дружить с Украиной, ведь украинцы во многом похожи на американцев. Поэтому он не понимает, почему Вашингтон не помогает Украине больше, даже несмотря на тему дронов-перехватчиков. Однако этот вопрос нужно адресовать к Трампу и к его окружению.
Что известно о возможности сотрудничества Украины и США относительно дронов-перехватчиков?
В издании Politico отмечают, что США на фоне войны с Ираном нуждаются в большем количестве дешевых дронов-перехватчиков "Шахедов". А их имеет Украина, ведь у нее большой опыт противодействия этим дронам.
Американские военные находились в Украине, чтобы ознакомиться с украинским опытом в области беспилотников. Сейчас соглашение между США и Украиной о сотрудничестве не подписано, но если оно будет заключено, это станет "одним из немногих случаев, когда Украина может публично предложить США что-то ценное непосредственно".
В то же время Владимир Зеленский отметил, что США до сих пор не подписали дроновое соглашение. Однако Вашингтон официально не отказался от предложения Киева, которое было предоставлено исключительно США.
Также по мнению общественного и политического деятеля из США Юрия Рашкина, Трампу должно понравиться то, что Украина демонстрирует силу, ведь имеет дешевые решения для поражения иранских дронов, которых нет у Соединенных Штатов. Он считает, что нужен обмен технологиями с союзниками: Украина предоставляет решения по "Шахедам", а партнеры – свои технологии.