Величезний шанс для Києва: ексвійськовий зі США сказав, чи прийме Трамп допомогу від Зеленського

Війна США та Ізраїля проти Ірану потребує нових технологій щодо протидії "Шахедам", і Україна може їх надати. Для Києва це можливість стати партнером США та Європи у питаннях безпеки та оборони. Проте Дональд Трамп має багато упереджень щодо Києва та особисто Володимира Зеленського.

Американський політик, колишній військовий Адріан Боненбергер у розмові з 24 Каналом оцінив, наскільки потрібні США українські технології, що дозволяють збивати іранські БпЛА. Також він припустив, на чому базується ставлення Трампа до України і чи може воно змінитися.

Чи вигідні для США нові технології з України?

Боненбергер зауважив, що Дональд Трамп – персоналіст, і якщо ви потрапили до нього у немилість, змінити його думку дуже важко.

Якимось чином Володимир Путін давно зумів завоювати його прихильність, і відтоді він лояльний до очільника Кремля, хоч би що сталося. Ми розуміємо, як Володимир Зеленський опинився у його немилості, і президенту України дивом вдалося пом'якшити ставлення Трампа. Він дуже добре впорався з тим, щоб отримати для України все можливе,

– наголосив американський політик.

Технології України щодо дронів-перехоплювачів "Шахедів" США, на його думку, захочуть відкрито прийняти, навіть якщо військові США зрештою використовуватимуть це неохоче.

Важливо! Українська компанія Ukrainian Defense Drones Tech Corporation у межах програми Пентагону Drone Dominance Program пройшла відбір для участі у конкурсі на укладення контрактів. Компанія представила на конкурсі власний під брендом F-Drones, який є ударним квадрокоптером типу FPV. США можуть закупити тисячі ударних БпЛА.

"Піт Гегсет абсолютно вірний Трампу, і якщо той не захоче прийняти допомогу від України, глава Пентагону її не візьме, навіть якщо вона рятуватиме життя американців. Проблема ще й у тому, що Трамп не любить щось брати, щоб виглядати слабким", – пояснив він.

Тому, за словами Боненбергера, навіть якщо військові скажуть, що готові використовувати українські дрони-перехоплювачі, які можуть підняти ефективність збиття іранських дронів з 10% до 70%, Трамп, імовірно, скаже, що США це не потрібно.

Це дуже соромно для мене, як для американця, бо найдешевший дрон, який ми можемо зробити для такого типу цілей, коштує 35 тисяч доларів. А в Україні є дрони, які можна виробляти за допомогою 3D-принтерів і деталей, зібраних із серійних дронів, по 2 – 3 тисячі доларів. А ми так не вміємо, і мене, як ветерана армії США, це вражає,

– сказав Адріан Боненбергер.

Американський політик впевнений, що це величезна можливість для України. Ба більше, він вважає, що США мають дружити з Україною, адже українці багато в чому схожі на американців. Тому він не розуміє, чому Вашингтон не допомагає Україні більше, навіть попри тему дронів-перехоплювачів. Однак це питання потрібно адресувати до Трампа і до його оточення.

Що відомо про можливість співпраці України та США щодо дронів-перехоплювачів?