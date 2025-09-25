Когда-то Украина имела статус ядерной державы. Однако отказалась от него в обмен на безопасность. Сейчас же продолжаются разговоры о возвращении этого статуса.

Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, что возвращение ядерного статуса в Украине – это очень сложный процесс. Прежде всего технологически, научно и практически.

Сможет ли Украина вернуть ядерный статус?

Владимир Огрызко считает, что ядерное оружие для Украины может поставить точку в том, что была угроза нападения и нестабильность из-за этого внутри государства.

Если ты имеешь "ядерную палку", то никто в твой огород не полезет. А если мы имеем бумажки, которые вроде бы о чем-то говорят, но ничего реально не дают, то тогда мы переживаем те ужасы, которые видим за окном,

– сказал он.

Поэтому, чтобы наше государство вернуло свой ядерный потенциал, необходимо выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. По словам экс-министра иностранных дел Украины, пока неизвестно, сможет ли Верховная Рада Украины сделать это.

Надо будет анонсировать это и начать разрабатывать ядерное оружие.

Это очень сложный процесс, ведь Украина имеет потенциал, однако нужна политическая воля и одобрение западных партнеров,

– отметил Огрызко.

Он добавил, что с согласованием могут быть проблемы, ведь для многих украинских партнеров это может стать серьезным вызовом.

Что спровоцировало разговоры о ядерном оружии?