Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, что возвращение ядерного статуса в Украине – это очень сложный процесс. Прежде всего технологически, научно и практически.
Сможет ли Украина вернуть ядерный статус?
Владимир Огрызко считает, что ядерное оружие для Украины может поставить точку в том, что была угроза нападения и нестабильность из-за этого внутри государства.
Если ты имеешь "ядерную палку", то никто в твой огород не полезет. А если мы имеем бумажки, которые вроде бы о чем-то говорят, но ничего реально не дают, то тогда мы переживаем те ужасы, которые видим за окном,
– сказал он.
Поэтому, чтобы наше государство вернуло свой ядерный потенциал, необходимо выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. По словам экс-министра иностранных дел Украины, пока неизвестно, сможет ли Верховная Рада Украины сделать это.
Надо будет анонсировать это и начать разрабатывать ядерное оружие.
Это очень сложный процесс, ведь Украина имеет потенциал, однако нужна политическая воля и одобрение западных партнеров,
– отметил Огрызко.
Он добавил, что с согласованием могут быть проблемы, ведь для многих украинских партнеров это может стать серьезным вызовом.
Что спровоцировало разговоры о ядерном оружии?
Россияне и белорусы начали совместные учения. Основные события происходят на территории Беларуси. Эта военная подготовка включает имитацию ядерной войны.
Владимир Путин угрожает ядерным оружием. В Соединенных Штатах Америки считают, что это игнорировать нельзя, ведь угрожает всему миру.
Есть предположение, что кремлевский диктатор готовится к ядерному удару. Сейчас ему, вероятно, важно понять, как НАТО реагирует на любые провокации.