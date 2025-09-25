Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко, зазначивши, що повернення ядерного статусу в Україні – це дуже складний процес. Насамперед технологічно, науково і практично.

Дивіться також В Естонії можуть розмістити британську ядерну зброю на тлі інциденту з Росією

Чи зможе Україна повернути ядерний статус?

Володимир Огризко вважає, що ядерна зброя для України може поставити крапку в тому, що була загроза нападу та нестабільність через це всередині держави.

Якщо ти маєш "ядерну палицю", то ніхто у твій город не полізе. А якщо ми маємо папірці, які начебто про щось говорять, але нічого реально не дають, то тоді ми переживаємо ті жахіття, які бачимо за вікном,

– сказав він.

Тому, щоб наша держава повернула свій ядерний потенціал, необхідно вийти із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. За словами ексміністр закордонних справ Україн, поки невідомо, чи Верховна Рада України зможе зробити це.

Треба буде анонсувати це і почати розробляти ядерну зброю.

Це дуже складний процес, адже Україна має потенціал, однак потрібна політична воля та схвалення західних партнерів,

– зауважив Огризко.

Він додав, що з узгодженням можуть бути проблеми, адже для багатьох українських партнерів це може стати серйозним викликом.

Що спровокувало розмови про ядерну зброю?