Поражено предприятие и редкие самолеты: появились спутниковые фото последствий ударов по Таганрогу
- В Таганроге уничтожен редкий самолет А-60, носитель лазерного оружия, и вероятно, Ил-76.
- Спутниковые снимки показывают уничтоженные самолеты и повреждения авиационного предприятия.
Мадьяр показал фото поражений в Таганроге. На них видно уничтоженные самолеты и поврежденное предприятие.
Удар мог похоронить многолетнюю авиационную программу России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Роберта Бровди в телеграмме.
Какие последствия удара по авиационному предприятию в Таганроге?
Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") показал спутниковые снимки пораженного аэродрома в Таганроге. На нем видно уничтоженные самолеты и повреждения предприятия.
Уничтожен редкий самолет, что является носителем лазерного оружия, А-60, а также, вероятно, Ил-76.
На старом спутниковом снимке хорошо видно опоры антенны радиолокационной станции, расположены над крылом самолета. Это четкий признак того, что это не обычный транспортный Ил-76
Спутниковые снимки после ударов по Таганрогу (фото "Тыква" и Роберт Бровди)
Ракетный удар по Таганрогу мог "похоронить" многолетний авиационный проект России
Портал Defence Express утверждает, что вторым уничтоженным самолетом является не Ил-76, а крайне редкий А-100. Это не совсем самолет, а испытательный стенд А-100ЛЛ. Самолет А-100 "Премьер" должен был заменить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-50у. Они представляют серьезную угрозу для украинских сил. Эти самолеты могли выполнять разведку украинских позиций ПВО и следить за самолетами ВС Украины. В последние годы Силы обороны уничтожили несколько А-50.
Defence Express предполагает, что после последней атаки проект А-100 может окончательно закрыться.
К слову, для атаки на Таганрог Украина использовала ракето-дроны "Барс" и крылатые ракеты "Нептун". Кроме самолетов, значительные повреждения получил сам завод, в частности цех конечной сборки. Также была поражена позиция С-400.
Подтверждено также поражение ангаров и производственных мощностей авиаремонтного завода ТАНТК им. Он мог в частности обслуживать самолеты Ту-95. Спутниковые снимки от 25 ноября фиксируют масштабный пожар в районе производственных зданий.
Поражено также предприятия по производству БпЛА Молния – "Атлант Аэро".