Уражено підприєство і рідкісні літаки: з'явилися супутникові фото наслідків ударів по Таганрогу

Мадяр показав фото уражень в Таганрозі. На них видно знищені літаки та пошкоджене підприємство.

Удар міг поховати багаторічну авіаційну програму Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Роберта Бровді у телеграмі.

Які наслідки удару по авіаційному підприємству у Таганрозі?

Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") показав супутникові знімки ураженого аеродрому у Таганрозі. На ньому видно знищені літаки та ушкодження підприємства.

Знищено рідкісний літак, що є носієм лазерної зброї, А-60, а також, ймовірно, Іл-76.

На старому супутниковому знімку добре видно опори антени радіолокаційної станції, розташовані над крилом літака. Це чітка ознака того, що це не звичайний транспортний Іл-76

Супутникові знімки після ударів у Таганрозі (фото "Гарбуз" і Роберт Бровді)

Ракетний удар по Таганрогу міг "поховати" багаторічний авіаційний проєкт Росії