Пойдет ли Украина на территориальные уступки: Зеленский дал четкий ответ

Украина готова к прекращению огня и переговоров о мире в любом формате. Впрочем, никаких территориальных уступок в пользу России не будет.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский перед заседанием Европейского совета в Брюсселе в четверг, 23 октября, сообщает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о территориальных уступках?

Во время общения с медиа перед саммитом Евросовета журналисты спросили у президента Украины относительно возможности территориальных уступок, на что Владимир Зеленский коротко отрезал, что нет.

Никаких территориальных уступок,

– заявил он.

По его словам, уже заявляли, что Киев готов поддержать прекращение огня и любой формат переговоров, значение которых очень важно. Украина нуждается в честных обсуждений и длительного мира.

Какова позиция Украины?