Чи піде Україна на територіальні поступки: Зеленський дав чітку відповідь
Україна готова до припинення вогню та переговорів про мир у будь-якому форматі. Утім, жодних територіальних поступок на користь Росії не буде.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський перед засіданням Європейської ради у Брюсселі у четвер, 23 жовтня, повідомляє 24 Канал.
Що сказав Зеленський про територіальні поступки?
Під час спілкування з медіа перед самітом Євроради журналісти запитали у президента України стосовно можливості територіальних поступок, на що Володимир Зеленський коротко відрізав, що ні.
Жодних територіальних поступок,
– заявив він.
За його словами, уже заявляли, що Київ готовий підтримати припинення вогню і будь-який формат переговорів, значення яких є дуже важливим. Україна потребує чесних обговорень та тривалого миру.
Яка позиція України?
Днями український президент також заявляв, що Україна готова до дипломатії з Росією для завершення війни, але не за умови дарування агресору своєї землі, і не за умов, що "необхідно кудись відходити".
Ще раніше він заперечив вимогу Володимира Путіна щодо контролю над Донецькою областю, і зазначав, що партнери допомагають Україні, аби Росія не могла захопити території, як цього прагне Кремль.
Історик Ярослав Грицак в етері 24 Каналу пояснював, що Донецька область не є ключовою ціллю для Росії, але Кремль хоче анексувати великі індустріальні міста України. Важливою для ворога є й Одеса.