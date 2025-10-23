Про це заявив український президент Володимир Зеленський перед засіданням Європейської ради у Брюсселі у четвер, 23 жовтня, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Зеленський про територіальні поступки?

Під час спілкування з медіа перед самітом Євроради журналісти запитали у президента України стосовно можливості територіальних поступок, на що Володимир Зеленський коротко відрізав, що ні.

Жодних територіальних поступок,

– заявив він.

За його словами, уже заявляли, що Київ готовий підтримати припинення вогню і будь-який формат переговорів, значення яких є дуже важливим. Україна потребує чесних обговорень та тривалого миру.

Яка позиція України?