Про це заявив український президент Володимир Зеленський перед засіданням Європейської ради у Брюсселі у четвер, 23 жовтня, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Зеленський про територіальні поступки?

Під час спілкування з медіа перед самітом Євроради журналісти запитали у президента України стосовно можливості територіальних поступок, на що Володимир Зеленський коротко відрізав, що ні.

Жодних територіальних поступок,
– заявив він.

За його словами, уже заявляли, що Київ готовий підтримати припинення вогню і будь-який формат переговорів, значення яких є дуже важливим. Україна потребує чесних обговорень та тривалого миру.

Яка позиція України?

  • Днями український президент також заявляв, що Україна готова до дипломатії з Росією для завершення війни, але не за умови дарування агресору своєї землі, і не за умов, що "необхідно кудись відходити".

  • Ще раніше він заперечив вимогу Володимира Путіна щодо контролю над Донецькою областю, і зазначав, що партнери допомагають Україні, аби Росія не могла захопити території, як цього прагне Кремль.

  • Історик Ярослав Грицак в етері 24 Каналу пояснював, що Донецька область не є ключовою ціллю для Росії, але Кремль хоче анексувати великі індустріальні міста України. Важливою для ворога є й Одеса.