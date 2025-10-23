Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап. За його словами, Україна готується до подальших ударів по тимчасово окупованому Криму. Ще в серпні СБУ знищувала на маршруті до півострова багато різних засобів радіолокаційного спостереження.

Що вже втратила Росія в Криму?

Як наголосив Криволап, паралельно по Криму працювало Головне управління розвідки. Там вдалося знищили гелікоптер Мі-8, низку коштовних радіолокаційних систем тощо. Також СБУ вибило і пускові, і радар до системи С-400.

Були знищені і радари, які дозволяють виявляти цілі, що низько летять. Зараз я бачу, що з цієї маленької "стежки", яка була вздовж Криму, зробили вже "автобан". І по ньому вже пішли удари по Гвардійському, по Качі, по Феодосії,

– зазначив Криволап.

Також постійно йдуть атаки по російських аеродромах. І одне з нещодавніх досягнень – окупанти самі збили свій Су-30СМ.

Вибухи в Криму: коротко