Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский перед заседанием Европейского совета в Брюсселе в четверг, 23 октября, сообщает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о территориальных уступках?
Во время общения с медиа перед саммитом Евросовета журналисты спросили у президента Украины относительно возможности территориальных уступок, на что Владимир Зеленский коротко отрезал, что нет.
Никаких территориальных уступок,
– заявил он.
По его словам, уже заявляли, что Киев готов поддержать прекращение огня и любой формат переговоров, значение которых очень важно. Украина нуждается в честных обсуждений и длительного мира.
Какова позиция Украины?
На днях украинский президент также заявлял, что Украина готова к дипломатии с Россией для завершения войны, но не при условии дарения агрессору своей земли, и не при условиях, что "необходимо куда-то отходить".
Еще раньше он отрицал требование Владимира Путина о контроле над Донецкой областью, и отмечал, что партнеры помогают Украине, чтобы Россия не могла захватить территории, как этого хочет Кремль.
Историк Ярослав Грицак в эфире 24 Канала объяснял, что Донецкая область не является ключевой целью для России, но Кремль хочет аннексировать крупные индустриальные города Украины. Важной для врага является и Одесса.