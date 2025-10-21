Для полного захвата Украины Россия не имеет ни сил, ни возможностей. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал историк, доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак, добавив, что Кремль хочет оккупации определенной территории.

К теме Опять Будапешт: чего Украине ждать от встречи Трампа с Путиным и арестуют ли последнего в Венгрии

Какие стратегические планы Путина в отношении Украины?

По мнению историка, говорится о захвате территории бывшей Новороссии. Во времена Российской империи туда входили также южные области. В этом смысле для Владимира Путина Одесса является едва ли не самым важным городом.

Эту территорию хотят аннексировать согласно планам российского диктатора, которые он озвучил еще в 2008 – 2009 годах, сразу после войны в Грузии. Тогда предполагалось, что Россия аннексирует большинство украинской территории с такими ключевыми регионами как Причерноморье,

– отметил Ярослав Грицак.

Украину хотели отрезать от Черного моря и забрать индустриальные центры – Донбасс и Харьков. В этом контексте важно, что Донбасс не был самым важным для Путина, его планы были значительно шире.

"Путин не хочет захвата западной Украины, ведь считает, что она очень "токсична" для российского мира. Глава Кремля не хочет повторить ошибки Сталина, который присоединил эти земли, тем самым создав себе постоянный источник проблем", – подчеркнул Ярослав Грицак.

Центральная Украина со столицей в Киеве должна остаться, но у власти поставят пророссийского политика. Так наше государство превратится во вторую Беларусь. Именно таковы стратегические планы Путина, которые он точно не сможет реализовать.

Но стоит заметить, что российский диктатор дальше продолжает озвучивать свою псевдоисторическую науку. Ею он уже утомил всех американских политиков. К сожалению, это свидетельствует лишь о том, что Путин не планирует меняться и до сих пор верит в то, что говорит.

Что говорят в России о завершении войны?