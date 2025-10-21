Для повного захоплення України Росія не має ні сил, ні спроможностей. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив історик, доктор історичних наук, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак, додавши, що Кремль хоче окупації певної території.

До теми Знову Будапешт: чого Україні чекати від зустрічі Трампа з Путіним і чи арештують останнього в Угорщині

Які стратегічні плани Путіна щодо України?

На думку історика, мовиться про захоплення території колишньої Новоросії. За часів Російської імперії туди входили також південні області. У цьому сенсі для Володимира Путіна Одеса є чи не найважливішим містом.

Цю територію хочуть анексувати згідно з планами російського диктатора, які він озвучив ще у 2008 – 2009 роках, одразу після війни у Грузії. Тоді передбачалося, що Росія анексує більшість української території з такими ключовими регіонами як Причорномор'я,

– зауважив Ярослав Грицак.

Україну хотіли відрізати від Чорного моря та забрати індустріальні центри – Донбас та Харків. У цьому контексті важливо, що Донбас не був найважливішим для Путіна, його плани були значно ширші.

"Путін не хоче захоплення західної України, адже вважає, що вона дуже "токсична" для російського світу. Очільник Кремля не хоче повторити помилки Сталіна, який приєднав ці землі, тим самим створивши собі постійне джерело проблем", – підкреслив Ярослав Грицак.

Центральна Україна зі столицею у Києві має залишитися, але при владі поставлять проросійського політика. Так наша держава перетвориться на другу Білорусь. Саме такими є стратегічні плани Путіна, які він точно не зможе реалізувати.

Але варто зауважити, що російський диктатор далі продовжує озвучувати свою псевдоісторичну науку. Нею він уже втомив всіх американських політиків. На жаль, це свідчить лише про те, що Путін не планує змінюватися і досі вірить у те, що говорить.

Що кажуть у Росії про завершення війни?