Политический обозреватель назвал 3 варианта того, какой может быть Украина после войны
- Александр Нотевский считает, что после войны Украина может иметь несколько вариантов вида, один из них украинский народ даже не рассматривает, а еще один – нереалистичный.
- Нотевский отмечает необходимость сотрудничества с европейскими странами для совместного производства оружия и инвестиций в оборонный комплекс Украины.
Украина имеет три варианта того, какой она будет после войны. Однако худший сценарий не рассматривают, также еще один недостижим из-за нехватки собственных сил.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политический обозреватель медиа "Грунт" Александр Нотевский, предположив, что для украинцев остается единственный вариант. Говорится о партнерстве с другими странами, но и на этом пути Украину ждет много проблем.
Какой может быть Украина после войны?
Политический обозреватель отметил, что, по его мнению, существуют 3 варианта дальнейшего существования нашего государства:
- стать частью России как субъект федерации или государство-сателлит;
- делать ставку на военную и экономическую самодостаточность, чтобы самостоятельно "вывозить" внешние угрозы;
- тесно сотрудничать с другими союзниками в формате оборонных альянсов и максимальной кооперации в сфере безопасности.
Однако он отметил, что первый вариант никто не рассматривает, украинцы не думают о том, что их государство может исчезнуть. Поэтому все сосредоточились на том, как продолжать существовать, ведь российская агрессия – экзистенциальная.
В то же время второй вариант Нотевский назвал нереалистичным – Украина не может противостоять сама из-за нехватки средств. Если бы мы хотели быть страной, которая самостоятельно сможет отражать агрессию России, мы бы превратились, например, на Северную Корею.
Поэтому остается вариант с союзниками. Однако есть Вышеградская группа – коалиция Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. Их политика должна быть в интересах безопасности от России вместе с Украиной. Однако мы имеем там как не Орбана, то Бабиша; как не Навроцкого, то Фицо. Есть градация антиукраинских взглядов. С этими странами мы должны работать, но не рассчитывать на надежный союз,
– подчеркнул он.
Политический обозреватель добавил, что Украина должна наращивать сотрудничество с европейскими странами – совместно производить оружие, а также, чтобы ЕС инвестировал в наш оборонный комплекс. Украинские дипломаты постоянно должны быть в поле зрения европейцев, чтобы там не выигрывали пророссийские силы на очередных выборах.
Как Украина сотрудничает с Европой уже сейчас: кратко
- Инициатива PURL по закупке американского оружия для Украины до конца года может собрать 2 миллиарда долларов. В то же время в 2026 году США надеются на устойчивое финансирование инициативы PURL, которая должна собрать 12 – 15 миллиардов долларов.
- Между тем Сухопутные силы Франции готовы развернуть солдат в Украине в 2026 году в рамках гарантий безопасности. Страна уже несколько месяцев серьезно оценивает "российскую угрозу" на национальном, европейском и международном уровнях.
- Владимир Зеленский акцентировал на важности сотрудничества с европейцами, заметив, что они могут помогать с финансами еще 2 – 3 года. Война может закончиться раньше, но все равно нужны деньги на восстановление.