Экспорт оружия: какие возможности для Украины открывает выход на мировой рынок
- Украина планирует возобновить экспорт вооружения, первые контракты будут не раньше второй половины 2026 года, что должно улучшить обеспечение ВСУ и увеличить объемы производства.
- Для выхода на мировой рынок Украина должна принять европейскую доктрину экспорта вооружения и подписать закон, введенный Генассамблеей ООН, что повысит прозрачность и демократичность отношений с партнерами.
Украина возобновляет экспорт вооружения. Первые контракты запланированы не раньше второй половины 2026 года. Однако то, что рынок оружия открыт для внешних рынков –это положительный момент.
В частности, это повлияет и на обеспечение Сил обороны Украины. Это 24 Каналу бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.
Что изменится с помощью экспорта оружия?
Анатолий Храпчинский отметил, что проблемы с обеспечением ВСУ возникают, в частности, потому что государство может начать закупать вооружение только в марте, когда начинается финансовый год. Например, январь, февраль нет заказов. Поэтому здесь есть возможность закрыть это путем внешних контрактов.
То есть предприятие будет постоянно нагружено. Это позволяет увеличить объемы производства. Когда увеличивается финансирование со стороны Сил обороны, тогда контракты, направленные на поддержку ВСУ, будут первоочередными. Это является основным преимуществом при работе над экспортом вооружения,
– объяснил он.
Поэтому сейчас нужно обсуждать европейские нормы и документы по экспорту вооружения. В Европе есть доктрина экспорта вооружения, которая предусматривает все правила, кому, как продавать и так далее.
Это позволяет быть более демократичными и более прозрачными со своими партнерами. Если мы идем в Европу, в НАТО, мы должны эту доктрину принять у себя. Пока что она не принята,
– сказал бывший офицер Воздушных сил.
То же касается закона об экспорте вооружения, который был введен Генассамблеей ООН. Его подписало большинство наших партнеров. Поэтому Украине тоже надо его подписать. Это два основных документа, которые позволят нашим партнерам понять, что все будет по правилам, что Украина готова к открытому рынку вооружения.
Однако уже есть очень много положительных моментов. В частности, это возможность взаимодействия с западными, европейскими компаниями. Также Украина и Европа должны строить единую стратегию развития ВПК, ведь мы имеем общего врага.
Украина возобновляет продажу оружия: главное
В СНБО ответили, какое украинское оружие пойдет на экспорт. Прежде всего говорится об украинских беспилотных системах. В частности, о воздушных, наземных и морских роботизированных комплексах.
Секретарь СНБО Рустем Умеров объяснил процедуру экспорта. Украина восстанавливает полноценный механизм экспорта собственного вооружения, чтобы привлекать средства в собственную оборону. Однако приоритетом остаются потребности ВСУ. Поэтому разрешения на экспорт в другие страны могут быть приостановлены или вообще отменены при необходимости.
Украина откроет первые офисы по продаже оружия в Европе. Рустем Умеров, рассказал, что первые два центра появятся в Копенгагене и Берлине.