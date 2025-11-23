Истребители Rafale способны решить одну из 3 серьезных проблем Украины, – авиаэксперт

Украина планирует приобрести у Франции сотню самолетов типа Rafale. Это очень дорогой вид авиации. Получить его быстро наше государство не сможет по определенным причинам.

Об этом в эфире 24 Канала отметил эксперт по авиации Константин Криволап, объяснив, что французы тем, кому продали в свое время Mirage, впоследствии предложили их вернуть для того, чтобы модернизировать, вместо этого предложили Таким образом Франция раздала определенное количество самолетов и еще должна предоставить своим партнерам 250 – 280. Поэтому есть очередь на их получение.

Какое оружие важно иметь к самолетам Rafale?

Авиаэксперт объяснил, что самолет типа Rafale – довольно сложный. В конце 1980-х годов европейцы решили, что им нужна такая авиация, которая бы выполняла большое количество функций. Для этого был создан консорциум, в состав которого вошли немцы, британцы, французы, итальянцы, испанцы.

Несколько лет они пытались договориться о том, какими должны быть тактико-технические характеристики этого самолета. Однако прийти к консенсусу так и не смогли. Французы вышли из этой истории, они создали Rafale, а остальные – Eurofighter Typhoon.

"Даже 3 – 4 Rafale или Gripen, которые оснащены ракетой MBDA Meteor, способны решить проблему КАБов. Эта ракета стреляет на расстояние 250 – 300 километров. Она очень дорогая и произведена в небольшом количестве. Но много их и не нужно. Если самолет в режиме дежурства будет летать с такой ракетой, то российские Су с КАБами на этом участке воздушного пространства появляться не будут", – объяснил Криволап.

Ракета Р-37М, которая есть у России в арсенале и которой оснащены российские Су-30, 34 и 35, меньшей дальности поражения. Разница составляет ориентировочно 50 километров. Авиаэксперт подытожил, что самолетов Rafale и ракет к ним MBDA Meteor будет достаточно, чтобы решить проблему с атаками российских КАБов, которая является одной из трех, которые Украина существенно испытывает (также среди них удары "Шахедами" и баллистикой).

К сведению! Военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что у Rafale предусмотрены два двигателя, он имеет больший радиус действия. Этот истребитель надежнее, потому что может вернуться на базу в случае, если у него откажет один из двигателей. Например, у F-16 он только один и, если он получает повреждения, то падает.

Когда Украина может получить Rafale и в каком объеме?