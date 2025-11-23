Винищувачі Rafale здатні розв'язати одну із 3 серйозних проблем України, – авіаексперт

Україна планує придбати у Франції сотню літаків типу Rafale. Це дуже дорогий вид авіації. Отримати його швидко наша держава не зможе з певних причин.

Про це в етері 24 Каналу зазначив експерт з авіації Костянтин Криволап, пояснивши, що французи тим, кому продали у свій час Mirage, згодом запропонували їх повернути для того, аби модернізувати, натомість запропонували Rafale.Таким чином Франція роздала певну кількість літаків і ще повинна надати своїм партнерам 250 – 280. Тож є черга на їх отримання.

Яку зброю важливо мати до літаків Rafale?

Авіаексперт пояснив, що літак типу Rafale – доволі складний. Наприкінці 1980-х років європейці вирішили, що їм потрібна така авіація, яка б виконувала велику кількість функцій. Для цього був створений консорціум, до складу якого увійшли німці, британці, французи, італійці, іспанці.

Декілька років вони намагалися домовитися про те, якими повинні бути тактико-технічні характеристики цього літака. Однак дійти консенсусу так і не змогли. Французи вийшли з цієї історії, вони створили Rafale, а інші – Eurofighter Typhoon.

"Навіть 3 – 4 Rafale або Gripen, які оснащені ракетою MBDA Meteor, здатні розв'язати проблему КАБів. Ця ракета стріляє на відстань 250 – 300 кілометрів. Вона дуже дорога і вироблена у невеликій кількості. Але багато їх і не потрібно. Якщо літак в режимі чергування буде літати з такою ракетою, то російські Су з КАБами на цій ділянці повітряного простору з'являтися не будуть", – пояснив Криволап.

Ракета Р-37М, яка є у Росії в арсеналі й якою оснащені російські Су-30, 34 і 35, меншої дальності ураження. Різниця складає орієнтовно 50 кілометрів. Авіаексперт підсумував, що літаків Rafale та ракет до них MBDA Meteor буде достатньо, аби розв'язати проблему з атаками російських КАБів, яка є однією з трьох, які Україна суттєво відчуває (також серед них удари "Шахедами" й балістикою).

До відома! Військовий експерт Павло Нарожний розповів, що у Rafale передбачені два двигуни, він має більший радіус дії. Цей винищувач надійніший, бо може повернутися на базу в разі, якщо у нього відмовить один з двигунів. Наприклад, у F-16 він тільки один і, якщо він зазнає пошкоджень, то падає.

Коли Україна може отримати Rafale і в якому обсязі?