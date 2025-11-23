Винищувачі Rafale здатні розв'язати одну із 3 серйозних проблем України, – авіаексперт
- Україна має намір купити у Франції винищувачі Rafale, але їх передача може бути затримана через чергу на ці літаки.
- Rafale важливо отримати разом з ракетами MBDA Meteor, тоді вдасться розв'язати одну з болючих проблем, з якою стикається Україна.
Україна планує придбати у Франції сотню літаків типу Rafale. Це дуже дорогий вид авіації. Отримати його швидко наша держава не зможе з певних причин.
Про це в етері 24 Каналу зазначив експерт з авіації Костянтин Криволап, пояснивши, що французи тим, кому продали у свій час Mirage, згодом запропонували їх повернути для того, аби модернізувати, натомість запропонували Rafale.Таким чином Франція роздала певну кількість літаків і ще повинна надати своїм партнерам 250 – 280. Тож є черга на їх отримання.
Яку зброю важливо мати до літаків Rafale?
Авіаексперт пояснив, що літак типу Rafale – доволі складний. Наприкінці 1980-х років європейці вирішили, що їм потрібна така авіація, яка б виконувала велику кількість функцій. Для цього був створений консорціум, до складу якого увійшли німці, британці, французи, італійці, іспанці.
Декілька років вони намагалися домовитися про те, якими повинні бути тактико-технічні характеристики цього літака. Однак дійти консенсусу так і не змогли. Французи вийшли з цієї історії, вони створили Rafale, а інші – Eurofighter Typhoon.
"Навіть 3 – 4 Rafale або Gripen, які оснащені ракетою MBDA Meteor, здатні розв'язати проблему КАБів. Ця ракета стріляє на відстань 250 – 300 кілометрів. Вона дуже дорога і вироблена у невеликій кількості. Але багато їх і не потрібно. Якщо літак в режимі чергування буде літати з такою ракетою, то російські Су з КАБами на цій ділянці повітряного простору з'являтися не будуть", – пояснив Криволап.
Ракета Р-37М, яка є у Росії в арсеналі й якою оснащені російські Су-30, 34 і 35, меншої дальності ураження. Різниця складає орієнтовно 50 кілометрів. Авіаексперт підсумував, що літаків Rafale та ракет до них MBDA Meteor буде достатньо, аби розв'язати проблему з атаками російських КАБів, яка є однією з трьох, які Україна суттєво відчуває (також серед них удари "Шахедами" й балістикою).
До відома! Військовий експерт Павло Нарожний розповів, що у Rafale передбачені два двигуни, він має більший радіус дії. Цей винищувач надійніший, бо може повернутися на базу в разі, якщо у нього відмовить один з двигунів. Наприклад, у F-16 він тільки один і, якщо він зазнає пошкоджень, то падає.
Коли Україна може отримати Rafale і в якому обсязі?
- 17 листопада український лідер Зеленський підписав з французьким президентом Макроном декларацію про співпрацю. Наша держава замовила 100 літаків Rafale для своїх Повітряних сил. Окрім винищувачів, Україна очікує отримати від Франції системи SAMP-T й радари до засобів ППО, а також ракети класу "повітря-повітря", авіабомби.
Колишній офіцер Повітряних сил і заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський вважає, що Україна зможе отримати Rafale через 5 років. Він пояснив, що процес буде тривалим у зв'язку з тим, що сьогодні у виробника утворились черги, бо низка інших країн у свій час їх замовила й очікує.