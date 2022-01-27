Украинцам рано самим "судить" расстрел военных в Днепре

На территории Южного машиностроительного завода солдат срочной службы Нацгвардии Украины неожиданно для всех открыл огонь из автомата и расстрелял охрану. Далее – на украинском.

Він здався добровільно. Проте перед тим убив 5 осіб, ще 5 поранив і втік із кількома автоматами та тисячами патронів.

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Отримали поранення несумісні з життям 4 військових і 1 цивільна жінка. Ще 5 людей поранені. Наразі за словами радника глави МВС Антона Геращенка, 3 постраждалих перебувають у важкому стані.

За їхнє життя борються хірурги в лікарні імені Мечникова. Ще 2 життя поза загрозою. Тут насамперед я хочу висловити співчуття родинам загиблих у Дніпрі. Перепросити за те, що ще раз мушу розказати цю історію на широкий загал.

Холоднокровне вбивство побратимів

Сталася ця надзвичайна подія близько 4 ранку на території режимного об'єкта заводу "Південмаш". Саме тоді військовослужбовець Національної гвардії України Артем Рябчук, якому наразі 20, дочекавшись видачі зброї доволі холоднокровно відкрив вогонь по своїх побратимах. Це видно з кадрів, які "злили" у мережу.

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Після цього він зникає у казармі, де на момент інциденту перебувало близько 22 людей. Потім продовжує розправу вже там. Знову повертається до кімнати зі зброєю, хапає ще один автомат і складає у рюкзак з десяток магазинів до нього. Після чого зникає з частини.

Ті, кому вдалося залишитися живими відразу викликали поліцію та швидку допомогу. Після чого у місті був оголошений план перехоплення.

Затримали Артема через 5 годин, і затримали вже у передмісті Дніпра – у Підгірному. На подію вже відреагував і президент Володимир Зеленський. Сказав, що кадрові висновки мають зробити негайно.

Думки щодо стрільця з Дніпра різняться

Поки мотиви вчинку та психічний стан стрільця на момент видачі допуску до зброї з'ясовують правоохоронці. Думки щодо причин трагедії традиційно розділились. Хтось каже, що дідівщина, а хтось стверджує – справа у бажанні відчути смак крові.

Екснардеп Ігор Мосійчук написав, що кілька місяців тому Артем був свідком бійки в частині, про яку він відразу доповів командирам, після чого розпочалося цькування.

Я далека і від служби в армії, і від роботи психолога, тому краще дочекаюсь висновків експертів. Проте є те, про що я можу говорити вже зараз. Зокрема те, що подія – це не причина, а наслідок. Наслідок чиїхось неправильних дій, які поки кваліфікували як службова недбалість.

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Керівництву "світить" ув'язнення до 7 років

Якщо Артему за скоєне загрожує довічне, то керівництву Нацгвардії, за дії, що призвели до трагедії у Дніпрі "світить" покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

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Строк за те, що в умовах особливого періоду недбало ставилися до несення військової служби під час організації охорони важливих державних об'єктів. Командувач Нацгвардії генерал-полковник Микола Балан вже написав рапорт про відставку.

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Поки із солдатом говорять психологи та слідчі, у мережі з'явилися й інші кадри попереднього допиту. При затриманні правоохоронці запитали, як все було і тут без коментарів.

Наступною була дівчина на охороні, яка відмовилась випускати Рябчука у місто. Вона теж отримала поранення й зараз перебуває у лікарні.

Чи не вперше за час існування моєї програми, я не робитиму висновків у цій темі. Проте відповіді на всі наші "може" мають дати вже слідчі ДБР.